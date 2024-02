Modificările privind rotația culturilor au fost acceptate de Comisia Europeană

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis luni că modificările propuse de România în ceea ce privește rotația culturilor și terenurile necultivate au fost acceptate de Comisia Europeană. El a explicat că a solicitat, în Consiliul Agrifish, modificarea regulamentelor privind rotația culturilor, iar propunerea sa a fost aprobată. „Modificările la rotația culturilor și terenul lăsat pârloagă au fost acceptate de Comisie! Așa cum am promis, am cerut în cadrul Consiliului AGRIFISH modificarea Regulamentului (UE) 2021/2115 privitor la rotația culturilor (GAEC 7) și 4% pârloagă (GAEC8), iar propunerea mea a fost aprobată de comisie! Rolul nostru este să găsim soluții care să îi sprijine pe fermieri, nu să le pună piedici și împreună, am reușit!”, a transmis Florin Barbu.