A început tăvălugul măsurilor fiscale. Ce majorări de taxe și reguli noi la impozitare îi așteaptă pe români

Afacerile din România, dar și simplii cetățeni susțin din propriile buzunare toate modificările fiscale. Printre cele mai importante schimbări care își fac deja efectul sunt: impozitul de 1% pe cifra de afaceri pe care îl plătesc microîntreprinderile care obțin venituri de până la 60.000 euro pe an și 3% dacă veniturile depășesc această sumă. Guvernul a renunțat la impozitarea cu 16% pe profit dacă rata de rentabilitate trece de 30%. Multinaționalele care au afaceri de peste 50 de milioane de euro plătesc în 2024 impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Din totalul cifrei de afaceri, pe lângă investiții, vor fi scăzute și accizele, care reprezintă de asemenea o taxă. Iar impozitul va rămâne la 16% din profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri calculată conform noilor reglementări ale Executivului. În schimb, ONG-urile pot în continuare beneficia de sponsorizări din partea firmelor. Companiile care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale sunt exceptate de la taxe suplimentare. Băncile vor plăti un impozit suplimentar de 2% pe cifra de afaceri, în 2024 și 2025, iar în 2026 vor reveni la o taxă de 1%. În final, acești bani se vor răsfrânge tot asupra românilor, care vor plăti taxarea suplimentară a băncilor. Aceasta a fost considerată de specialiști o măsură de tip suveică, statul colectează prin interpuși, în mod indirect.Companiile din petrol și gaze cu afaceri peste 50 milioane de euro vor plăti impozit suplimentar de 0,5% pe cifra de afaceri. Scutirea de impozit în IT se menține doar pentru venituri sub 10.000 lei. Angajații din construcții, agricultură și industria alimentară plătesc de anul acesta CASS. De asemenea, crește TVA pentru anumite produse. Persoanele fizice care dețin imobile mai scumpe de 500.000 euro și mașini mai scumpe de 75.000 euro plătesc așa-numitul impozit pe lux. Pentru PFA, se menține sistemul actual de plafoane de 6-12-24 salarii minime, dar se introduce un plafon suplimentar de 60 de salarii minime. O altă creștere importantă se regăsește în accizele la țigări și alcool, dar și la alimentele și băuturile care conțin zahăr. De asemenea, cei care nu vor putea dovedi sursa de venit vor fi impozitați cu 70% din câștig. Voucherele de vacanță au fost majorate la valoarea de 1.600 lei, dar se va plăti contribuția de asigurări de sănătate de 10% și se vor acorda doar persoanelor cu venituri nete sub 8.000 lei. Voucherele de vacanță vor putea fi acordate și în bani. Totodată, bonurile de masă vor fi acordate ca și până acum, dar se va aplica un impozit de 10%. Prin aceste măsuri, Guvernul speră să aducă un impact financiar pozitiv de aproape 20 de miliarde lei la pușculița statului.