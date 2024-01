Românii, fideli „tradiției” de a sta la coadă. Aglomerație la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite

Cozile uriașe la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite au devenit deja tradiție în primele zile din an. Asta deși reducerea de 10% din suma datorată anual bugetului local se asigură până în luna martie.







Ca în fiecare an, zeci de români se așează la cozi uriașe încă de la primele ore ale zilei.







Una dintre persoanele pe care le-am găsit, așteptând să-i vină rândul, a spus că, de obicei, vine după ce încasează pensia. Însă, anul acesta a strâns bani, ca să poată veni încă din prima zi, motivând că așa scapă „de un stres, ” notează gandul.ro







„Am venit să clarific niște probleme. Cu ocazia asta am venit să plătesc impozitul pe tot anul ca să fiu sigură, să nu mă mai stresz. Vin mereu la început de an, dar de obicei aștept pensia. De această dată am strâns niște bani ca să plătesc încă de la început de an.







Prețurile sunt mari pentru cele două camere pe care le am”, a zis femeia. Plata taxelor se poate face prin intermediul aplicației „ghiseul.ro”, dar puțini o folosesc. Mulți spun că este dificil să faci plata online. În plus, unii sunt de părere că nu este o modalitate sigură de a achita dările către stat.