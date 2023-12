Schimbări majore pentru călătoria cu avionul. Greutatea bagajului și drepturile pasagerilor suferă modificări

"Cerem industriei să cadă de acord asupra unor standarde mai simple, clare, astfel încât pasagerii să știe la ce să se aștepte atunci când achiziționează un bilet", a declarat Adina Vălean, comisar european pe Transporturi.





Autoritățile Naționale vor putea monitoriza și interveni pentru protejarea drepturilor pasagerilor, iar într-o situație de criză, Comisia Europeană va putea veni cu solicitări către companiile aeriene. Încă o schimbare pe care o vrea implementată este cea referitoare la despăgubirile pentru pasageri. Acum, în cazul anulării unui bilet, pasagerii nu știu cui să se adreseze și cine este răspunzător: compania aeriană sau agenția de la care au luat biletul.





Totodată, Comisia va încerca să-i ajute pe pasageri să-și cunoască mai bine drepturile, în special în cazul în care călătoresc cu diferite mijloace de transport sau au rezervat călătoria printr-un intermediar.





În viitor, pasagerii companiilor aeriene nu se vor mai confrunta cu situația în care trebuie să plătească în plus pentru bagaj, fie cel de mână sau de cală. Comisia Europeană vrea să determine companiile să standardizeze dimensiunile bagajelor. UE dorește să rezolve două probleme majore: companiile aeriene au politici incoerente privind bagajele de mână, care creează confuzie pentru pasageri. În plus, publicitatea neclară ar putea însemna taxe ascunse pentru bagajele de mână atunci când vă cumpărați biletul. În 2014, Curtea Europeană de Justiție a hotărât că bagajele de mână care respectă cerințele "rezonabile" de mărime și greutate reprezintă o parte esențială a călătoriei cu avionul. Curtea a decis efectiv că pasagerii nu ar trebui să plătească în plus - dar decizia nu a fost niciodată pusă în aplicare.