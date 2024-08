Aproape o treime din forţele armate belaruse, desfăşurate la frontiera cu Ucraina

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a declarat că Ucraina are staţionaţi peste 120.000 de soldaţi la frontiera ei cu Belarus şi din acest motiv Minskul a desfăşurat aproape o treime din forţele sale armate de-a lungul întregii frontiere, informează agenţia de presă Belta, preluată de Reuters.Lukaşenko nu a precizat câţi soldaţi belaruşi sunt desfăşuraţi la frontiera cu Ucraina.Armata profesionistă belarusă numără circa 48.000 de soldaţi şi circa 12.000 de grăniceri.„Dată fiind politica lor agresivă, noi am introdus şi am plasat în anumite puncte - în caz de război, acestea vor trebui apărate - militari ai noştri de-a lungul întregii frontiere”, a declarat Lukaşenko.Ministrul belarus al apărării, Viktor Hrenin, a avertizat că există o mare probabilitate a unei provocări armate din partea Ucrainei vecine la adresa Republicii Belarus şi că situaţia de la frontiera comună între cele două state rămâne tensionată.Lukaşenko a mai spus că frontiera belaruso-ucraineană este minată mai mult ca niciodată şi că trupele ucrainene vor suferi pierderi uriaşe dacă vor încerca să o treacă.