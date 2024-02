Cadavrul lui Aleksei Navalnîi a fost găsit. Se află la morga spitalului clinic raional Salehard

Cadavrul lui Aleksei Navalnîi se află la morga spitalului clinic raional Salehard, scrie Novaia Gazeta Europe, citând o sursă. Mama lui Navalnîi a încearcat să ridice trupul acestuia, dar autoritățile ruse nu i-au spus unde se află.







Trupul lui Navalny a fost dus inițial în orașul Labitnangi, după moartea sa subită, vineri, a spus sursa, dar vineri seara a fost transferat la Spitalul Clinic Districtual Salehard. „De obicei, cadavrele persoanelor care au murit în închisoare sunt duse direct la Biroul de Medicină Legală de pe strada Glazkova, dar în acest caz a fost dus la spitalul clinic din anumite motive”, a declarat un angajat al serviciului de ambulanță Salehard pentru Novaia Gazeta Europe.







„L-au dus la morgă, l-au pus înăuntru și apoi au plasat doi polițiști în fața ușii. Ar fi putut la fel de bine să fi pus un afiș care spunea: ceva misterios se întâmplă aici! Bineînțeles, toată lumea dorea să știe ce s-a întâmplat, despre ce era vorba și de ce tot secretul și dacă încercau să ascundă ceva grav”, a mai spus angajatul.







Curând a reieșit că, cadavrul transportat la spital fusese cel al lui Aleksei Navalnîi și că moartea lui „nu a fost de natură penală”, termen oficial folosit pentru a indica faptul că nu erau implicate arme de foc. Apoi s-a răspândit vestea că patologilor din spital li s-a interzis să efectueze o autopsie, a adăugat sursa.







„Aici este punctul în care părerile diferă pentru prima dată”, a spus angajatul de la ambulanță. „Unii au spus că au venit ordine de la Moscova să aștepte specialiștii din capitală, în timp ce alții au susținut că medicii înșiși au refuzat să facă o autopsie. Aceasta este o chestiune politică și nu este clar cum va ieși. Și dacă faci o autopsie și vine un ordin direct pentru a face modificări la rezultat, atunci nu poți scăpa de asta. Și dacă nu s-a făcut autopsia, atunci se pare că nu are cine să pună întrebări. În plus, acum este iarnă, cadavrele pot fi pur și simplu depozitate pe hol săptămâni întregi. Am deschis ușa din față mai larg și iată frigiderul (în Salekhard acum sunt minus 27 – n.red).







Potrivit interlocutorului Novaia Gazeta, trupul politicianului a fost dus la spital în seara zilei de 16 februarie. Din 17 februarie, nu a fost efectuată nicio autopsie. Jurnaliştii sugerează că specialişti sosiți din Moscova aşteaptă la spital. Publicația amintește că la Salehard sosesc de obicei doar două zboruri din Moscova, dar un șofer de taxi local a declarat reporterilor că în seara zilei de 17 februarie, două zboruri neprogramate au aterizat pe aeroportul Salehard.







„Avioane mici. Primul avion a aterizat pe la șase seara, a fost întâmpinat de mașini ale Comisiei de anchetă. Iar al doilea a sosit o oră și jumătate mai târziu. Eu însumi nu am văzut personal cine a ajuns cu el, dar colegii mei au spus că aproximativ opt persoane au coborât din avion și au intrat în clădirea aeroportului”, a spus taximetristul.







La rândul lor, jurnaliştii sugerează că experţii ar fi putut sosi cu al doilea zbor special, pentru a efectua o autopsie.