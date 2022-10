Câți bani au câștigat membrii trupei 3 Sud Est. Laurențiu Duță: „Nu suntem milionari sau acei prințișori preferați de companiile mari”

De zeci de ani trupa 3 Sud Est este printre preferatele românilor. Ea a devenit cunoscută în anii 90, iar cei trei membrii: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-au bucurat de un real succes în România. De-a lungul timpului, multe speculații s-au făcut cu privire la banii pe care aceștia i-ar încasa din concerte, din aparițiile lor.







Mulți s-au întrebat: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș au ajuns să fie milionari? Răspunsul l-a întrebare l-a dat Laurențiu Duță acum, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”. „Presa specula multe și mărunte, după nu știu ce turneu că am fi câștigat milioane. Poate, nu știu, într-o carieră întreagă. Nu am făcut o contabilitate a banilor, dar milionari poate în cei 20 și de ani adunat cu case, dar nu suntem milionari.





Niciunul nu are un milion de euro strânși. Poate, nu știu, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Noi nu am fost nici o trupă răsfățată să avem show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare. Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase, dar nu e cazul nostru”, a spus artistul, care a mai adăugat de unde câștigă ei bani.





