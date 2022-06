CE TRAGEDIE! Corpurile fără viaţă a cel puţin 46 de migranţi, descoperite într-un camion

Corpurile fără viaţă a cel puţin 46 de migranţi au fost descoperite într-un camion luni în Texas, au anunţat autorităţi locale, citate de AFP, scrie Agerpres.'Până acum am preluat circa 46 de cadavre', a indicat şeful pompierilor din San Antonio, Charles Hood, într-o conferinţă de presă, în care a comunicat că în camion au fost descoperiţi în plus 16 migranţi răniţi - 12 adulţi şi patru copii. Aceştia erau în stare 'conştientă' în timp ce erau transportaţi la unităţi medicale pentru a li se acorda îngrijirile necesare.Camioane precum cel descoperit în oraşul San Antonio, la aproximativ 240 km de frontiera cu Mexic, sunt un mijloc de transport folosit frecvent de migranţii care încearcă să intre în SUA.O astfel de călătorie este extrem de periculoasă, mai ales că vehiculele sunt rareori dotate cu aer condiţionat, iar ocupanţii lor rămân rapid fără apă.'Pacienţii pe care i-am văzut erau fierbinţi la atingere, sufereau de supraîncălzire, deshidratare, nu am găsit nicio urmă de apă în vehicul', a afirmat şeful pompierilor.