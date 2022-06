Este oficial. De ce a murit Andrew Fletcher de la Depeche Mode

Formaţia Depeche Mode a anunţat cauza morţii colegului lor, claviaturistul Andrew Fletcher: disecţie aortică - ruptură a unei artere a inimii, scrie The Guardian.Într-o declaraţie pe reţelele de socializare, trupa a spus: "Cu câteva săptămâni în urmă am primit rezultatul de la medicii legişti, pe care familia lui Andy ne-a cerut să-l împărtăşim acum cu voi. Andy a suferit o disecţie aortică în timp ce era acasă, pe 26 mai. Aşa că, deşi a fost mult, mult prea devreme, a trecut natural şi fără suferinţe prelungite".Membrii le-au mulţumit fanilor pentru mesajele lor de condoleanţe: "Au fost câteva săptămâni ciudate, triste şi dezorientate pentru noi aici, cel puţin. Dar am văzut şi simţit toată dragostea şi sprijinul vostru şi ştim că şi familia lui Andy a făcut-o", conform news.ro.