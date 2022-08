Celebrul astrolog Minerva, angajată pe sume astronomice în Banca Națională a României

Celebrul astrolog Minerva (64 de ani) spune că în prezent lucrează la Banca Națională, pe un post de execuție. Informația a fost confirmată pentru HotNews.ro de către oficiali ai BNR, care au precizat că astrologul lucrează la departamentul de mentenanță al Băncii Naționale.



Ea a făcut aceste declarații în podcastul lui Damian Drăghici:



„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională.



Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast.



Fac astrologie de la 14 ani”.







Minerva este un celebru astrolog, al cărei nume real este Gabriela Dima. S-a născut în județul Hunedoara și are vârsta de 64 de ani. Potrivit presei tabloide, Minerva este absolventă de Drept, Actorie și Psihologie,

Gabriela Dima, cunoscută publicului larg sub titulatura de Minerva, este angajată în Banca Națională a României, pe „o funcție de execuție”, potrivit Realitatea.net