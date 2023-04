Clipe de groază la bordul unui avion

Pilotul Rudolf Erasmus, 30 de ani, a petrecut clipe de coșmar în timp ce pilota un avion cu 4 pasageri la bord, care zbura între Worcester - Mbombela, în Africa de Sud. Aflat la mii de metrii altitudine, pilotul a simțit cum se strecoară ceva rece și umed pe sub cămașa sa, relatează New York Times.







„Zburam la 3.300 altitudine, când am simțit o senzație rece, undeva pe șold, ceva îmi ridica în sus cămașa”, a declarat pilotul, care a crezut, inițial, că s-ar putea să nu fi închis sticla bine și că apa îi picură pe haine. Era, însă, altceva. „Am văzut o cobra retrăgându-și capul. Era încolăcită sub scaun. Am avut un moment de uluială, creierul meu nu a înregistrat ce se întâmplă”, a descris Rasmus momentele traumatizante.

„Mi-a fost foarte teamă că șarpele s-ar putea târî în spatele cabinei și ar putea provoca panică”, a mai spus el.







“Totuși, i-am informat pe pasageri că reptila se află în interiorul aeronavei și că vom face o aterizare de urgență. Toți au încremenit, se făcuse atât de liniște că s-ar fi auzit și un ac care cade“, a rememorat pilotul.







Erasmus a reușit să aducă avionul la sol, pe aerodromul Welkom: „Au fost, cu siguranță, cele mai lungi 10-15 minute din viața mea”.