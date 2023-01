Codin Maticiuc, mesaj viral pentru tatăl său: "Astăzi, de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc. Foarte mult te urăsc!"

"Te urăsc, tată. Astăzi, de ziua ta, vreau să-ți spun că te urăsc tată. Te urăsc că ai ridicat ștacheta atât de sus.", a scris Codin Maticiuc pe Facebook.







"Măcar mama are niște calități imposibile la care nici măcar nu visez să ajung și m-am obișnuit cu asta. Dar tu? Cel cu care mă comparam în fiecare an și nu știam pe unde să scot cămașa. La 33 de ani erai cel ma tânăr ambasador român, eu scoteam o carte despre cluburi și f*tut.



Apoi ai construit un business, o familie și o casă. Am o familie frumoasa și eu, un business cu care mă chinui, supraviețuiesc și locuiesc într-o casă construită de tine. Ai construit un orfelinat cu 2,5 milioane de euro. Cred că anul acesta abia voi renova îndeajuns de multe spitale încât să egalez această sumă.







Îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu că nu ai produs, scris și jucat în filme. Voi trece linia aceea dintre ură și dragoste înapoi abia când voi fi sigur că ai mei copii mă vor privi și pe mine măcar cu jumătate din admirația și respectul cu care eu mă uit la tine. Te urăsc tată, foarte mult te urăsc!" a mai scris acesta în mesaj.





Codin Maticiuc i-a transmis tatălui său un mesaj cu ocazia zilei de naștere care, în scurt timp, a ajuns viral, potrivit Antena3