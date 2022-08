Criminalul din Bascov, arestat pentru 30 de zile. Primele declaraţii: "Aveam tot felul de frici. Am luat jumătate de pastilă seara"

Judecătorii au decis să instituie un mandat de 30 de zile pentru bărbatul din Bascov care şi-a ucis cinci membri ai familiei.



Ca şi în cazul audierilor susţinute în faţa procurorilor, criminalul a vorbit tare şi răspicat şi în faţa instanţei. "Am avut discernământ diminuat, nu mi-am dat seama perfect, aveam tot felul de frici, am luat jumatate de pastila seara.", a declarat acesta judecătorilor.



La aflarea deciziei, a spus că nu face recurs: "sunt de acord pentru că nu am unde s ma duc!"













Bărbatul care şi-a măcelărit familia în Bascov a ajuns miercuri după amiază în faţa judecătorilor din Argeş care au decis să rămână în arest pentru 30 de zile, potrivit Antena