Cristiano Ronaldo, omagiu emoționant adus Reginei Elisabeta a II-a

„Șapte ani din cariera mea am jucat în Premier League, iar acesta este cel de-al 8-lea pe care îl trăiesc în Anglia. De-a lungul acestor ani, am simțit dragostea veșnică a Regatului Unit pentru regina sa și cât de importantă a fost și va fi pentru totdeauna Majestatea Sa pentru poporul britanic.



Aduc respectul meu memoriei sale și plâng această pierdere de neînlocuit împreună cu țara pe care am învățat să o numesc acasă.







Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către Familia Regală", a scris Cristiano Ronaldo pe contul său de Instagram.





Fotbalistul Cristiano Ronaldo i-a adus un omagiu emoționant Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit Realitatea.net