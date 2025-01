Cum s-au distrat românii de Revelion. Care au fost cele mai extravagante petreceri

Petrecerea dintre ani i-a făcut pe români să bage adânc mâna în buzunar dacă au vrut distracții cu ștaif. Revelionul în România a costat și 1.000 de lei de persoană. Ofertele au cuprins Gatsby party cu Bănică Jr, baluri vieneze cu orchestră sau retroparty cu Voltaj.

Revelion Shukar cu Daniel Iordăchioaie

Revelion pe Arena Națională







The Greatest Gatsby Party 2025 s-a numit revelionul organizat la complexul Wonderland. Pe scena sălii Grande Vista a susținut primul concert din acest an de la Cluj, Ștefan Bănică. Acesta a fost secondat de Lavinia Pîrva & Band; Live Set cu Dj Geo Da Silva, Gyo Gee & Arthur Van Zedler. De asemenea, au fost momente cu acrobați de talie internațională, momente de dans și urători plus mega-surprize. Dress code-ul a fost obligatoriu: Gatsby party. „Sărbătorește noaptea dintre ani într-un cadru tematic de vis, printr-o experiență de petrecere completă, așa cum numai în filme sau în marile cluburi din străinătate ai văzut! O noaptă unică, un party de neuitat, zero momente de plictiseală, până în zori!”, spun organizatorii. Prețul pentru o persoană a fost de 885 lei + taxe și a inclus masă festivă completă.