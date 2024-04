De Ziua Mondială a Sănătăţii, CMMB a prezentat un set de 10 principii pentru eficientizarea sistemul de sănătate

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a evidenţiat, duminică, cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, importanţa respectării drepturilor pacienţilor şi, totodată, rolul medicilor în asigurarea unei îngrijiri medicale de calitate.







"Îmi exprim profundul angajament faţă de promovarea sănătăţii şi drepturilor pacienţilor şi ale medicilor. Ziua Mondială a Sănătăţii reprezintă o oportunitate pentru a sublinia importanţa respectării dreptului fiecărui individ de a avea acces la servicii medicale de calitate şi la condiţii de trai care să favorizeze sănătatea. În contextul temei 'Sănătatea mea, dreptul meu' (My health, my right) aleasă pentru acest an, este esenţial să continuăm să ne concentrăm eforturile în direcţia asigurării unei îngrijiri medicale echitabile, accesibile şi de calitate pentru toţi pacienţii noştri. Împreună, trebuie să promovăm respectul pentru drepturile pacienţilor şi să luptăm împotriva discriminării şi inechităţilor în sistemul medical", a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, Cătălina Poiană.







Cu prilejul Zilei Mondiale a Sănătăţii, CMMB a prezentat şi un set de 10 principii pentru a eficientiza "părţi" ale sistemului de sănătate:

etică şi integritate - practica medicală trebuie să se bazeze întotdeauna pe principii etice şi integritate profesională;







persoane competente în funcţii de conducere în instituţii ce privesc funcţionarea sistemului de sănătate;







predictibilitate în deciziile ce vizează sistemul de sănătate;







infrastructură de sănătate adecvată - dezvoltarea infrastructurii ca direcţie strategică prioritară continuă în sistemul de sănătate;







resursă umană suficientă şi bine pregătită - dezvoltarea politicilor de personal că direcţie strategică prioritară continuă pentru funcţionarea eficientă a sistemului de sănătate;







comunicare interinstituţională în sănătate - dezvoltarea consultării între decidenţii şi profesioniştii din sănătate;







colaborare interdisciplinară - dezvoltarea unui mecanism de funcţionare pentru echipa interdisciplinară - importanţa intensificării colaborării între specialităţi în domeniul medical, pentru o abordare integrată şi coordonată a îngrijirii pacientului;







parteneriat între medici şi pacienţi prin încredere, comunicare şi responsabilitate în actul medical - dezvoltarea comunicării între medici şi pacienţi;







respect pentru pacient;







respect pentru medic.







În fiecare an, pe 7 aprilie, este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii. Tema aleasă de OMS pentru Ziua Mondială a Sănătăţii din acest an - "Sănătatea mea, dreptul meu" - subliniază dreptul fiecărei persoane, indiferent de locul în care se află, de a avea acces la servicii de sănătate de calitate, educaţie şi informare, precum şi la apă potabilă sigură, aer curat, alimentaţie adecvată, locuinţe de calitate, condiţii de muncă şi de mediu decente şi, nu în ultimul rând, dreptul de a nu fi discriminată.