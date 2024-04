Ocazii de primăvară! Fiscul scoate la vânzare terenuri, apartamente şi o „flotă” auto

Un lucru înţelept este acela ca, atunci când vă lansaţi în afaceri sau investiţii, să aveţi mare grijă la taxele pe care trebuie să le plătiţi statului. Dările sunt primele de achitat, urmate de salarii, plăţi către furnizori etc., iar dacă, la final, după ce trageţi linie, vă mai rămâne şi ceva profit, e perfect! Când uitaţi însă de dări sau aţi intrat, din diverse motive, în incapacitate de plată, se lasă cu executări silite.La mijloc de primăvară, Fiscul e pus pe încasări. Mai exact, statul vrea să-şi recupereze ceea ce i se cuvine, motiv pentru care scoate la vânzare bunuri mobile şi imobile. Constănţenilor cu bugete disponibile instant li se oferă ocazia de a face achiziţii la preţuri foarte bune, mai ales atunci când vorbim despre licitaţia a treia.Astfel, luni, 8 aprilie, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa vinde prin licitaţie publică o proprietate imobiliară, alcătuită dintr-un teren intravilan, în suprafaţă de 211,02 mp, o locuinţă cu regim de înălţime P+E, suprafaţă construită de 79,56 mp, un spaţiu comercial, în suprafaţă de 48,94 mp, şi un garaj în suprafaţă de 22,33 mp, situată în strada Vasile Lucaciu, mun. Constanţa, proprietate a debitorului C.C.N.. Este prima tentativă de valorificare a acestui activ, AJFP are calitatea de creditor, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 726.000 lei, fără TVA.„Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în vânzarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.Marţi, 9 aprilie, de la ora 11.00, în aceeaşi locaţie, va fi organizată prima licitaţie publică pentru vinderea unui teren agricol, în suprafaţă de 200 mp, situat în strada Plugarilor, loc. Valu lui Traian, proprietate a debitorului C.G.E.. Asupra terenului s-a pus ipotecă legală, titulară fiind AJFP Constanţa. Preţul de evaluare este de 58.677 lei, fără TVA.Opel, Mercedes, Seat - pe alese!Miercuri, 10 aprilie, de la ora 14, la sediul din bd. I. Gh. Duca, în cadrul primei licitaţii, se va vinde un autoturism marca Opel Astra, an fabricaţie 1999, proprietate a debitorului M.P., pentru care Fiscul solicită numai 4.520 de lei, fără TVA, iar în aceeaşi zi, în acelaşi sediu, dar de la ora 14.00, va fi scos la vânzare un autoturism marca Mercedes Benz, an fabricaţie 2010, proprietate a debitorului M.A.. Este prima licitaţie în acest caz, iar preţul de pornire va fi de 20.866 lei, fără TVA.Tot din „flota” pusă sub sechestru de Fisc face parte şi un Seat Toledo, an fabricaţie 2007, proprietate a debitorului E.S., care va fi scos la vânzare joi, 11 aprilie, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca, cu un preţ de pornire de 15.401 lei, fără TVA.De asemenea, pe 11 aprilie, de la ora 14.00, în aceeaşi locaţie, Fiscul va încerca să încaseze minimum 313.274 lei, fără TVA, cât este preţul de pornire, în schimbul unui ansamblu imobiliar, proprietate a debitorului C.G., alcătuit dintr-un apartament cu o cameră şi dependinţe, în suprafaţă utilă totală de 37,03 mp, la care se adaugă un balcon în suprafaţă de 4,84 mp, un teren intravilan, în suprafaţă de 19,21 mp, situat în mun. Constanţa, str. Napoli.„Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului sau altele asemenea, respectiv legea nr. 207/2015”, se arată în documentul semnat de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.