La concurenţă cu geambaşii! Fiscul scoate la vânzare o „flotă” auto la preţuri de chilipir

Dacă aveţi în plan să achiziţionaţi un autoturism, dar nu dispuneţi de bugetul necesar pentru unul nou şi optaţi pentru varianta second-hand, ar fi bine să aruncaţi o privire şi pe ofertele Fiscului. S-ar putea să ieşiţi mai ieftin, să prindeţi un chilipir, iar livrarea se face pe loc. Instituţiile statului mai scot la vânzare terenuri, imobile şi tot felul de echipamente, bani să iasă!Fiscul le face concurenţă geambaşilor de maşini. Numai luna aceasta, o veritabilă „flotă” auto este scoasă la vânzare, statul încercând să-şi recupereze astfel banii de la datornici. Aşadar, înainte de a porni spre târguri sau de a accesa site-urile de profil, n-ar fi rău să studiaţi cu atenţie şi ofertele Fiscului.Astfel, în data de 10 octombrie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis, nr. 312 A, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Constanţa scoate la licitaţie publică - a doua strigare! - un autoturism marca Renault Megane, an fabricaţie 2007, proprietate a debitorului Golden Plazza SRL, aflată însă într-o stare avansată de uzură, cu 470.000 de kilometri la bord. Autoturismul este sub sechestru AJFP, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 4.083 lei fără TVA.În aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie, dar o jumătate de oră mai târziu, se va vinde, tot la a doua licitaţie, un autofurgon Volkswagen LT 35, an fabricaţie 2004, proprietate a debitorului AWA Prest Construct SRL. Firma are datorii către stat, motiv pentru care AJFP a emis proces verbal de sechestru, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 7.819 lei fără tva. Maşina are un rulaj de 416.800 kilometri, iar geamul din stânga faţă este spart.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Valentin Criveanu.Pe 18 octombrie, de la ora 13.30, tot la sediul din bd. Tomis nr. 312 A, va fi organizată cea de-a treia licitaţie prin care AJFP Constanţa încearcă să valorifice o Dacia Logan pe motorină, an de fabricaţie 2007, cu peste 400.000 kilometri în bord, proprietate a debitorului LadyProd IMPEX SRL. Preţul de pornire a licitaţiei - 3.793 lei fără TVA.Activitate şi la MangaliaNu numai firme au intrat în ghearele Fiscului, ci şi persoane fizice. Prin urmare, în data de 19 octombrie, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca nr. 18, se va vinde la licitaţie (prima; preţ pornire - 10.395 lei fără TVA) un autoturism Renault Megane, an de fabricaţie 2004, proprietate a debitorului A.P., iar după-amiază, de la ora 14.00, se va organiza tot prima licitaţie pentru vânzarea unui autoturism marca Skoda Octavia, proprietare a debitorului M.C.N., preţul de pornire în acest caz fiind de 10.393 lei fără TVA.Marfă scoasă la mezat şi la Mangalia. Astfel, în data de 11 octombrie, de la ora 10.00, la sediul din str. Mihai Viteazu nr. 13, Serviciul Fiscal Municipal Mangalia va vinde la licitaţie - prima - mai multe bunuri mobile, proprietate a debitorului Ş.A.Z.: un autoturism Mercedes Benz, an fabricaţie 2005, preţ de pornire 14.345 lei fără TVA, o remorcă Stema, an fabricaţie 2000, preţ pornire 693 lei fără TVA, şi o remorcă specială marca Knaus, an fabricaţie 1994, preţ pornire 12.366 lei fără TVA.A patra „strigare”!Luna trecută, AJFP Constanţa a scos la vânzare bunuri imobile ale debitorului Puppy Vet SRL, dar demersul n-a avut succes. Drept urmare, în data de 17 octombrie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312 A, se va organiza cea de-a doua tentativă de valorificare a unui imobil format din teren în suprafaţă de 2.000 mp şi a unei clădiri în suprafaţă construită de 402 mp, situat în comuna Cogealac. Preţul de pornire a licitaţiei: 33.273 lei fără TVA.La a patra „strigare” a ajuns Fiscul în cazul unui teren construibil, în suprafaţă de 2.986 mp, situat în localitatea Poiana, proprietate a debitorului M.D. Acţiunea va avea loc în data de 18 octombrie, de la ora 11.00, la sediul din bd. I. Gh. Duca nr. 18, iar preţul de pornire a licitaţiei este de 208.771 lei fără TVA.La executare silită a ajuns şi Rotmat Art Design SRL, de la care Fiscul vrea să obţină, la licitaţia din data de 19 octombrie, de la ora 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312 A, aproximativ 100.000 de lei fără TVA. Astfel, sunt scoase la vânzare o serie de bunuri mobile, după cum urmează: autoturism Volkswagen Golf (7.609 lei fără TVA), cuptor pentru uscat părţile vopsite Omac Forno (22.252 lei fără TVA), maşină de brodat Brother (26.702 lei fără TVA), maşină de cusut Brother (4.339 lei fără TVA), maşină de cusut Stafir Maier (5.563 lei fără TVA), maşină de gravat/decupat Laser (8.159 lei fără TVA), maşina de vopsit margini Omac (5.192 lei fără TVA), maşină de subţiat piele Fratelli Alberti (14.834 lei fără TVA), staţie de călcat cu generatori de aburi Battistella (4.821 lei fără TVA).