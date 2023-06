Licitaţii de iunie! Fiscul scoate la vânzare imobile şi terenuri de milioane de lei

O vorbă din bătrâni spune că de taxe şi impozite nu scapi nici măcar în mormânt. Statul are suficiente instrumente de control şi urmărire, iar atunci când vrea cu adevărat să recupereze datoriile, e greu să-i mai ieşi din gheare. Adeseori, se ajunge la executări silite, experienţe prin care trec şi o serie de firme constănţene.Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa anunţă că, în temeiul legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, joi, 29 iunie, 2023, orele 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312 A din municipiul Constanţa, se vor vinde la licitaţie o serie de bunuri, proprietate a debitorului ROMNED COMPANY SRL.Este vorba despre o clădire mixtă - birouri, magazii, rampă. Terenul în suprafaţă de 2.868 mp se află în folosinţă, situat în Zona Liberă Incinta 1 A, port Constanţa. Este prima licitaţie, iar preţul de evaluare este 5.395.485 lei, exclusiv TVA.Pe lista creditorilor se află Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa, Predilect Cargo SRL, Piraeus Bank Romania - First Bank şi Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Valentin Criveanu.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc. Informaţii suplimentare, la telefon 0241.836.010.XXXTot luna aceasta, numai că în data de 27 iunie 2023, orele 13.30, la aceeaşi locaţie, se vor vinde la licitaţie bunuri imobile proprietate a debitorului PUPPY VET SRL.Astfel, la prima licitaţie sunt scoase un teren construibil intravilan în suprafaţă de 4.500 mp în acte, respectiv 4.534,07 mp din măsurători, o locuinţă construită la sol de 124,03 mp + coteţ în suprafaţă construită la sol de 24 mp, o magazie cu suprafaţa construită la sol de 24 mp, situată în comuna Cogealac, în stare avansată de degradare.Preţul de evaluare este de 144.428 lei, exclusiv TVA, iar creditori sunt Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.XXXDe asemenea, pe 27 iunie 2023, orele 12.00, la sediul din str. Vasile Alecsandri nr. 24A, din Eforie Nord, se va vinde la licitaţie un ansamblu de bunuri imobile proprietate a debitorului IMAR CAMBALKON SRL, format din: birou - construcţie extratabulară în suprafaţă de 38 mp, hală - construcţie extratabulară în suprafaţă de 284 mp, şopron - construcţie extratabulară în suprafaţă de 58 mp şi un teren construibil, în suprafaţă măsurată de 896 mp.Aceasta este licitaţia a treia, preţul de pornire fiind coborât la 160.317 lei, exclusiv TVA. Creditori sunt BEJ Bogdan Ionica, BEJ Munteanu Ionel şi Serviciul Fiscal Orăşenesc Eforie. Informaţii suplimentare, la telefon 0241.743.199.