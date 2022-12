Delia șochează din nou: „Vreau să scot albume în care să înjur”

Așa cum e ea, Delia e iubită de foarte multă lume, atât ca artistă, dar și ca jurat la pupitrul iUmor. Recent, o melodie a cântăreței cu mesaj obscen a ajuns să fie frdonată chair și de copii. Ea a lămurit imediat lucrurile, fiind, ca de obicei, foarte directă. Își dorește să se exprime artistic așa cum îi place ei și care să o facă să se simtă mulțumită.







Ea a știut mereu ce trebuie să facă pentru a rămâne în centrul atenției și pentru a avea succes în carieră. De multe ori, aceasta a apelat la ținute extravagante, la piese cu versuri foarte frumoase și emoționante sau unele cu texte mai nonconformiste.







„Eu m-am jucat foarte bine cu piesele și fără cenzură. Am o piesă, în care refrenul spune așa ‘Du-te, mă, baby/ Du-te, mă și ia-mă-n brațe, baby’. Clipul este făcut foarte interesant, așa. Nu a fost nevoie de cenzură că n-am zis nimic. am apucat să zic că eu sunt un model, dar nu sunt. Mulți nu înțeleg, în continuare, că nu sunt un model de urmat. Eu vreau să lansez niște albume în care să înjur”, a mărturisit artista.



Nu puține au fost dățile în care a oamenii i-au spus „Îmbracă-te ca un om normal”, dar Delia nu are de gând să îi ia în seamă.

Delia este de departe una dintre cele mai în vogă cântărețe de la noi, iar de-a lungul timpului a făcut mai multe declarații șocante, potrivit RomâniaTV