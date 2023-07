Deratizare cu final tragic: Un copil de șapte luni a murit, iar alți trei sunt în spital

Tragedie fără margini pentru o familie din Arad, care duminică, 30 iulie 2023, și-au îngropat cel mai mic dintre copii, mort după ce în apartamentul lor s-a făcut deratizare. Alți trei copii sunt internați în spital.Devastați de durere, părinții copiilor povestesc că nu au știut, în momentul în care le-au deschis ușa celor care au spus să îi lase să deratizeze că asupra lor se va abate un mare necaz.„În bloc sunt probleme cu goangele și, când a bătut la ușă și ne-a întrebat dacă dorim să facă și în apartament, am fost de acord. Chiar am întrebat cât este de toxic și am precizat că avem copii mici, însă ne-au spus că totul va fi bine, doar să nu stăm trei ore în apartament, iar când revenim să spălăm tot, inclusiv lenjeria de pat”, spune îndurerată mama.Femeia povestește că au făcut întocmai cum au fost avertizați.„Așa am și făcut. Am ieșit din casă pe la ora 16.00 și la ora 19.00 am revenit și m-am apucat să spăl tot, inclusiv pe jos. Ne-am pus la somn și dimineața, pe la ora 9.00, copilul de șapte luni a murit în somn. Era tot vânăt. La puțin timp, au început și ceilalți copii să se simtă rău. Am fost la spital și au spus că este de la o substanță toxică”, a mai spus mama îndurerată.