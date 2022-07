Elena Merișoreanu, adevărul despre operațiile estetice: "Nu am regrete"

Cu un aspect fizic de invidiat, Elena Merișoreanu, în vârstă de 74 de ani, recunoaște că oferă aspectului fizic o îngrijire atentă.



Pentru asta nu se sfiește să treacă periodic prin cabinetul medicului estetician care să o ajute să-și mențină cât mai mult timp tinerețea.



"Trebuie să fim mereu cum ne știe publicul, să fim optimiști, să le dăm energie, de aia ieșim pe scenă. Oamenii nu vin să ne asculte necazurile noastre, să le dăm energie pozitivă.







Nu am regrete și nu am complexe din niciun punct de vedere. Îmi place să mă duc să mă îngrijesc, pentru aspectul meu fizic.



Nu mi-aș face operații pentru nimic în lume, dar de ce să nu recunosc, apelez la estetician să îmi mai facă un acid pe la gură, barbă, pe unde consider.



Întotdeauna mi-a plăcut să fiu cochetă", a spus Elena Merişoreanu, subliniind că optimismul şi starea de bine a obținut-o mereu datorită meseriei sale.

