Fiica lui Andrei Gheorghe s-a luptat cu depresia: „Nu ai cum să treci peste, trebuie să treci prin”

Katarina a trecut printr-o perioadă nu tocmai ușoară după moartea părinților. Fiica lui Andrei Gheorghe a vorbit despre cum a reușit să depășească aceste momente și despre prietenul ei care a ajutat-o să scape de depresie.







Nu numai iubitul Katarinei i-a fost de ajutor, învățăturile mamei sale au fost o adevărată comoară care au contribuit în lupta cu depresia.







„Cred că toată lumea a avut momente cu depresia, e o chestie reală cu care ne confruntăm cu toții. Mama spunea mereu > asta facem, trecem prin ea și o asumăm ca pe o parte din noi. Iubitul meu, foarte mult, (n.r a ajutat-o), am întâlnit cea mai drăguță persoană, tocmai am făcut un an împreună (…) Chiar mi-a dat foarte multă viață și mi-a aprins focul iar”, a declarat fiica lui Andrei Gheorghe

