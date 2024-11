Inundațiile le-au luat tot! Ce povestesc românii din Spania

Peste 200 de persoane au murit în inundațiile care au devastat sud-estul Spaniei în această săptămână, potrivit unui bilanț încă provizoriu. Un român a fost găsit mort și 15 sunt dați dispăruți, dar numărul este în dinamică.







Anca Albert, o româncă stabilită în Spania, a povestit calvarul prin care a trecut, relatează tvrinfo.ro







“Eu personal încerc să ajung acasă în Monserat, nu am ajuns de marți seară, am rămas blocată în Aldaia. Vecinii au reușit să ne contacteze aseară, pentru că nu a fost semnal deloc în zonă. Ne-au trimis câteva fotografii, ne-au spus că a trecut apa, gardurile sunt dărâmate, au intrat prin casă, toate lucrurile noastre sunt împrăștiate prin curte, animalele sunt moarte. Mașinile le-am pierdut în Aldaia. Așa că suntem fără mașini, suntem fără casă, fără lucruri, avem noroc cu prietenii care ne sprijină și cam atât. Magazinele sunt goale, acum am găsit apă la un magazin. Nu am găsit pâine astăzi, de exemplu, nici în pandemie rafturile magazinelor nu au fost așa de goale. Mergi pe stradă și vezi peste tot oamenii au scos afară din case mobilele. totul a fost distrus. Deci totul, nu se mai poate. Oamenii mai încearcă mai au speranțe dar nici dacă și speli și hainele daca iese nămolul ăla nu mai iese din haine. Este bine că suntem sănătoși și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta pentru că în rest, ceea ce este material, știți cum e, atât timp cât suntem sănătoși și putem munci, se refac încet încet”, a spus Anca Albert.