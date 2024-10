Sinistrații constănțeni sunt îngroziți: "Ce ne facem, Doamne, că vine frigul!"

Ca cele două persoane, în judeţul Constanţa mai sunt multe altele, toate afectate de inundațiile care le-au lăsat pe drumuri, şi, în plus, şi fără banii de la stat, fără culturi, fără animalele din ogradă...



Unii au reuşit să îşi mai refacă măcar câte o cameră





Precizăm că fiecare familie de sinistrați în urma inundațiilor recente ar trebui să primească un ajutor de urgenţă de 15.000 lei pentru achiziţionarea unor bunuri de bază în gospodărie, banii aceştia adăugându-se primului ajutor stabilit, de 10.000 de lei.



Referitor la această situaţie delicată, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Constanţa, Laura Constandin, a precizat că angajaţii instituţiei au trimis pe 30 septembrie 2024, către Agenția Naţională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), propuneri pentru următoarele dosare eligibile pentru ajutoare de urgenţă: Amzacea - 32 persoane, Comana - nouă persoane, Mangalia - 57 persoane. „Pe măsura completării dosarelor, care s-au trimis incomplete de către primării la instituţia noastră, avem încă în lucru propuneri pentru circa 51 persoane, din Agigea, Albeşti, Amzacea, Comana, Mangalia, Tuzla și Valu lui Traian. Propunerile transmise într-o lună fac obiectul unui HG în luna următoare, dar pentru ce am trimis în septembrie nu am văzut încă HG emis. De regulă se emite la finele lunii următoare şi imediat după aceea se transmit şi banii”, ne-a declarat şeful AJPIS.











Întrebat despre sinistraţi, primarul comunei Amzacea, Romică Stan, a precizat că persoanele afectate de inundaţii au primit multe ajutoare, dar mai puţin pe cele băneşti, de la Guvern. „La noi, mai grav au fost afectate 40 de case. Unii au reuşit să îşi mai refacă măcar câte o cameră. Le-am dat materiale de construcţii, din donaţii. Din păcate, multe case sunt din chirpici şi s-au dărâmat. La început, nu şi-au dat seama cât de gravă este situaţia, dar când au intrat înăuntru, au văzut că apa este până la jumătatea casei. Într-o săptămână, s-au distrus. Între timp, am adus şase containere pentru familiile care nu mai aveau unde locui”, a declarat edilul, pentru „Cuget liber”.





Pentru că o parte dintre ajutoarele care au ajuns la Amzacea şi în celelalte localităţi afectate de ploi au fost strânse cu sprijinul Asociaţiei Militarilor Veterani, sucursala Constanţa, am luat legătura şi cu preşedintele acesteia, Cristi Crăciun. „Momentan, am încheiat campania de donaţii pentru sinistraţi şi le-am dus celor aflaţi în suferinţă ce aveau nevoie. În perioada următoare ne vom concentra pe alte activităţi de întrajutorare a cetăţenilor din zona Dobrogei. Am reuşit să strângem tot ce ne-am propus şi chiar avem un surplus de haine pe care le vom distribui acolo unde trebuie”, a spus acesta.





„Noi locuim la Amzacea, unde apele nu au luat vieți omenești, dar unde ne-au distrus agoniseala de-o viaţă. Zeci de case, nu doar a noastră, au fost distruse sau afectate de infiltrațiile de apă, iar peste o sută de oameni au rămas fără nimic, în urma ploilor torențiale din septembrie. Chiar dacă a trecut ceva timp de atunci, urmele dezastrului sunt încă vizibile pe zidurile caselor, pe care nu avem, acum, cu ce să le reparăm. Rafalele puternice de vânt şi ploile răvăşitoare au lăsat în urma lor tone de noroi și multe vieți năruite”, a adăugat un alt sinistrat.