La ce fenomene astronomice vom putea asista anul acesta

Astronomul Adrian Şonka, coordonator la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu" din Bucureşti, a enumerat, pe blogul său, fenomenele astronomice majore ale anului. În 2024, va fi o eclipsă parţială de Lună, obişnuiţii meteori din august şi decembrie, dar şi câteva fenomene mai rare. Cel mai spectaculos eveniment este apariţia cometei C/2023 A3 de după Soare,în luna octombrie.În acest an Luna va trece prin stelele din roiul stelar Pleiade şi vom putea vedea cum acoperă multe stele. Ultima oară Luna a vizitat Pleiadele în anul 2011.22 februarie, înainte de răsăritul Soarelui - Venus se întâlneşte cu MarteLa 22 februarie +/- o zi Venus va trece pe lângă Marte. Venus este în drumul spre Soare, iar Marte se îndepărtează unghiular de el. Ora la care se văd planetele este 6.00.10 - 12 aprilie, înainte de răsăritul Soarelui - Marte se întâlneşte cu SaturnMarte se întâlneşte şi cu Saturn, în jurul orei 6.00, în jurul datei de 11 aprilie. Cele două planete au străluciri asemănătoare, dar Marte va fi deasupra lui Saturn.1- 14 aprilie, la apusul Soarelui - Cometa 12P, Jupiter şi UranusÎn aprilie se întoarce la Soare o cometă care de 71 de ani nu a mai fost pe la noi. Se va vedea foarte bine prin binoclu şi poate chiar cu ochiul liber. A mai fost văzută la cinci apropieri de Soare, din 71 în 71 de ani. Cometa, care se numeşte 12P/Pons-Brooks, erupe frecvent, iar strălucirea ei este variabilă. De văzut este cel mai bine în preajma apropierii de Soare. În perioada 1-15 aprilie, cometa se va afla pe cer în preajma planetei Jupiter şi va putea fi găsită uşor.29 aprilie, înainte de răsăritul Soarelui - Marte se află foarte aproape de NeptunÎn 29 aprilie, Marte stă pe cer lângă Neptun. Neptun nu se vede cu ochiul liber, ci cu un binoclu sau un telescop, în jurul orei 5.00.13 - 16 august, înainte de răsăritul Soarelui - Marte se întâlneşte cu JupiterJupiter şi cu Marte se întâlnesc la fiecare doi ani, iar 2024 este unul din acei ani. Planetele se întâlnesc la mijlocul lunii august, perioadă când răsar la ora 1.00.21 august - ora 6.00 - Saturn dispare în spatele LuniiÎn dimineaţa de 21 august, astrul va trece peste Saturn. În câteva secunde planeta va fi acoperită de marginea Lunii pline. Luna va trebui privită pe la ora 6.00 iar Saturn va fi lângă ea. Cei doi aştri vor fi înspre sud-vest, nu foarte sus faţă de orizont. Dispariţia se produce în jurul orei 6:.41, în funcţie de locul de observaţii, pe când Luna se apropie de apus.22 august - miezul nopţii - Luna îl acoperă pe NeptunÎn 22 august, la miezul nopţii, Luna privită prin binoclu sau prin telescop va putea fi văzută însoţită de planeta Neptun. La ora 00.30, Luna va trece peste planetă, iar pe la ora 1.05 se va da la o parte. Potrivit lui Adrian Şonka, orele acestea sunt pentru Bucureşti. Pentru oraşele din vestul ţării ocultaţia se produce mai devreme cu 10-12 minute.26 august - ora 5.00 - Luna în PleiadeLa 26 august, lângă Lună vor fi mai multe stele, în acelaşi loc pe cer, roiul stelar Pleiade (Cloşca cu Pui).Toată luna septembrie - Saturn este în cea mai bună perioadă pentru observaţiiSaturn se vede în septembrie toată noaptea, nu foarte sus pe cer, dar mai sus decât anii anteriori. Şi mai spectaculos este inelul său, care începe să se vadă de pe muchie, adică să se vadă foarte greu. La fiecare 14 ani, timp de doi ani, inelul se vede din plan, ca şi cum ai privi o coală de hârtie de pe marginea ei. Pentru că este foarte subţire, inelul se vede greu sau deloc, iar anii aceştia spectaculoşi sunt 2024 şi 2025. Inelele se vor vedea greu în iunie şi iulie 2024, spune astronomul.18 septembrie - Eclipsă parţială de LunăEclipsa se vede în noaptea de 17 spre 18 septembrie şi are maximul cu două ore înainte să apună Lună. Pentru a o vedea, orizontul de vest trebuie să fie liber. Luna nu va intra complet în umbră, deci nu se va înroşi prea mult. Observaţiile vor începe la ora 4.00. Schimbări pe Luna se vor vedea începând cu ora 5.13 şi până la 6.16, când o mică parte a discului ei va intra în umbra Pământului.12 octombrie, la apusul Soarelui - Cometa Tsuchinshan - ATLAS apare de după SoareCometa anului este C/2023 A3. Va fi la cea mai mică depărtare de Soare în 24 septembrie, dar va atinge strălucirea maximă când va fi lângă Pământ, la începutului lui octombrie.19 octombrie şi 13 decembrie - toată noaptea - Luna în PleiadeÎn acest an, Luna va trece lunar pe lângă sau prin roiul stelar Pleiadele. Se vor vedea şi în noaptea de 19 spre 20 octombrie.