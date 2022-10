Lăsat fără permis auto deși avea alcoolemie zero. Pățania incredibilă a unui șofer

„Așa e procedura”, s-a apărat polițistul, pentru care legea se aplică doar în litera, nu și-n spiritul ei.



„Ce să facem, dom’le, ceasul rău, pisica neagră”



În data de 28 septembrie, Marius S. era ocupat cu mutatul într-o casă nouă și căra mobilierul de la o locuință la alta. Aproape de miezul nopții, un echipaj al Poliției Rutiere l-a tras pe dreapta, în zona ICIL din orașul Vaslui.

„După ce s-a prezentat, m-a pus să suflu în fiolă. M-am conformat fără niciun fel de comentariu. După ce se uită la rezultat, îmi spune că îi pare rău, dar că mi-a ieșit o valoare de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. «Ce să facem, dom’le, ceasul rău, pisica neagră», mi-a zis. I-am răspuns să-mi dea pace cu prostiile astea că eu nu cred în așa ceva, nici în zile norocoase, nici în superstiții, nici în ghicitori. M-au luat că poate totuși am băut ceva, dar am uitat. Nu-mi venea să cred ce aud. Le-am spus că șofatul e pâinea mea, am 24 de ani de când sunt șofer profesionist și știu cât de important e să nu te urci băut la volan. Nu-mi permit luxul de a rămâne fără loc de muncă. Singura mea greșeală a fost că în ziua respectivă, fiind un talmeș-balmeș acasă, am uitat să-mi iau permisul și cartea de identitate la mine. M-au verificat prin stație, adresă, tot, și s-au lămurit că datele pe care le-am dat sunt reale”, a povestit șoferu. Citește mai departe