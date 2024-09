Lidia Buble a rămas fără carnet și a fost amendată

Polițiștii au oprit-o în trafic pe cântăreața Lidia Buble, în zona Arcului de Triumf. Se pare că ea voia să vireze la stânga, dar nu a acordat prioritate celorlalte mașini. Din acest motiv, polițiștii au oprit-o și i-au luat carnetul pentru 60 de zile.







În urmă cu aproximativ un an, Lidia Buble ea a fost condamnată la închisoare cu suspendare pentru un an, după ce ar fi mituit doi polițiști în capitală, potrivit antena3.ro Conform datelor din anchetă, se pare că ea ar fi fost sub influența alcoolului în momentul în care a fost oprită de polițiști și polițistul ar fi fost cel care i-a sugerat să se înțeleagă într-un fel, motiv pentru care Lidia Bublei ar fi dat acea sumă de bani.