Liniile CT BUS Constanța deviate de prăbușirea unui copac

Un copac a fost doborat de vant pe bd. Mamaia aproape de intersectia cu str. I.G. Duca. Prin urmare temporar autobuzele liniilor 101, 101M si 48 circula deviat pe str. Constantin Bratescu. UPDATE ora 9

Este cod roșu cu rafale de vânt de peste 95 de km/ora și încă din zori se văd deja efectele. Mai multi copaci s-au prăbușit peste carosabil la intrarea in statiunea Mamaia, pe bd. Mamaia in zona Pescarie, pe str. Cismelei in zona Brotacei, pe bd. Tomis, pe sos. Mangaliei. Prin urmare sunt afectate liniile 5-40, 2-43, 43C, 43M, 100C, 100M si 47M.Recomandarea autoritatilor este sa fie evitate deplasarile, cu exceptia urgentelor.