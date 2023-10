Prieteni și actori devastați de moartea lui Matthew Perry, starul din "Friends"

Actorul avea 54 de ani și, din primele informații, s-ar fi înecat, el fiind găsit într-un jacuzzi.Valuri de mesaje sunt transmise duminică, de foști colegi și vedete, după anunțul decesului lui Matthew.”Suntem devastaţi de moartea dragului nostru prieten Matthew Perry. Matthew era un actor incredibil de talentat şi o parte de neşters din familia Warner Bros. Television Group. Impactul talentului său pentru comedie a fost simţit în întreaga lume şi moştenirea sa va trăi în inimile multora. Este o zi dureroasă şi trimitem dragostea noastră familiei sale, celor dragi şi tuturor fanilor săi devotaţi”, a transmis Warner Bros. Television Group.Distribuirea lui în rolul amabilului şi sarcasticului Chandler din sitcom-ul ”Friends”, în 1994, l-a făcut celebru. Rolul neconvenţional i-a adus o nominalizare la premiile Primetime Emmy în 2002. El a primit alte patru nominalizări la prestigiosul premiu pentru televiziune, inclusiv pentru rolul Joe Quincy din “The West Wing”. În “Friends,” Perry a jucat alături de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston şi Lisa Kudrow , în comedia despre un grup unit de prieteni care trăiesc în New York. Grupul a cunoscut un nivel de celebritate rareori întâlnit. În afara ecranului, actorii au devenit la fel de apropiaţi ca şi personajele din serial şi sunt celebri pentru că au negociat împreună pentru a deveni unii dintre cei mai bine plătiţi actori dintr-un serial de televiziune la acea vreme.Contul oficial de Instagram pentru “Friends” a postat, sâmbătă noapte, un omagiu emoţionant, scriind: ”Suntem devastaţi să aflăm de moartea lui Matthew Perry. A fost un adevărat dar pentru noi toţi”. Maggie Wheeler, care a jucat rolul iubitei (când şi când) lui Chandler în serial, a scris pe Instagram: ”O mare pierdere”. ”Lumii îi va fi dor de tine, Mathew Perry”, a continuat ea. ”Bucuria pe care ai adus-o pentru atât de mulţi în prea scurta ta viaţă va dăinui. Mă simt atât de binecuvântată de fiecare moment creativ pe care l-am împărtăşit”, a spus ea. Morgan Fairchild, care a interpretat rolul mamei lui Chandler, Nora Bing, a declarat: „Am inima zdrobită de moartea prematură a „fiului” meu... Pierderea unui tânăr actor atât de strălucit este un șoc”.Prim-ministrul canadian Justin Trudeau, care l-a cunoscut pe Perry încă de pe vremea când mama actorului a lucrat cu tatăl său, premierul canadian Pierre Trudeau, a spus că moartea lui Perry este „șocantă și întristată”. „Nu voi uita niciodată jocurile pe care le jucam în curtea școlii și știu că oamenii din întreaga lume nu vor uita niciodată bucuria pe care le-a adus-o. Mulțumesc pentru toate râsetele, Matthew. Ai fost iubit – și îmi va fi dor de tine”, a transmis el. Michael Rapaport, care a jucat rolul lui Gary în patru episoade ale serialului, a scris pe X (fosta Twitter) că Perry era ”întotdeauna atât de drăguţ, cool, de treabă şi talentat”. El a adăugat: ”Eşti o parte a culturii americane şi vei trăi veşnic”. Partenera lui Perry din “Odd Couple” Yvette Nicole Brown a scris pe X că familia serialului ”a suferit o mare pierdere azi. Întraga lume a entertainment-ului a făcut-o”. Ea a mai scris că Perry ”a fost un drăguţ care merita mai multă pace în viaţa lui. La 54 de ani e prea tânăr ca să plece”. Actorul Wendell Pierce, care a jucat alături de Perry în remake-ul The Odd Couple, a scris pe X :„La naiba. Timp de doi ani, Matthew Perry a fost șeful meu, colegul meu și un om dăruitor, bun și amuzant. Mă rog și sper că este în pace.” Selma Blair, care a apărut şi ea în “Friends”, l-a numit pe Perry ”cel mai vechi prieten” pe Instagram. ”Toţi l-am iubit pe Matthew Perry, iar eu în mod special. În fiecare zi. L-am iubit necondiţionat. Şi el pe mine. Şi sunt distrusă. Cu inima frântă. Vise frumoase, Matty”, a scris ea. Mira Sorvino, care a jucat alături de Perry în filmul din 1994 Parallel Lives, a scris pe X : „Oh, nu!!! Matthew Perry!! Suflet dulce, tulburat!! Fie ca să găsești pacea și fericirea în Rai, făcându-i pe toți să râdă cu inteligența ta unică!!!”.Paget Brewster, care a interpretat-o ​​pe iubita lui Chandler, Kathy, în sezonul patru din Friends, a scris pe X: „A fost drăguț cu mine în Friends și de fiecare dată când l-am văzut în anii de după. Vă rog să citiți cartea lui. A fost moștenirea lui pentru a ajuta și pe alții. Totuși, nu se va odihni în pace. E deja prea ocupat să-i facă pe toată lumea să râdă acolo sus.” Meredith Salenger, care a jucat în A Night in the Life of Jimmy Reardon cu Perry când avea 16 ani, a făcut publice patru fotografii cu ei împreună. „Eu și Matthew ne cunoaștem de când aveam 16 ani. Fără cuvinte. Odihnește-te în pace, dragă @MatthewPerry”, a scris ea.„Ce știre tragică de citit”, a scris actorul George Takei . „Inima mea este alături de cei dragi și colegii lui” Actorul de comedie Tom Green a scris: „Sunt șocat și întristat să aud despre moartea lui Matthew Perry într-o înec tragic. El este una dintre multele povești de succes talentate și incredibile din orașul meu natal, Ottawa, Canada. Odihnește-te în pace, Matthew.” Radiodifuzorul Piers Morgan l-a numit pe Perry „un actor grozav, dar, după recunoașterea lui, un tip foarte chinuit. Autobiografia sa recentă despre viața sa devastată de dependență a fost una dintre cele mai puternice, sincere și revelatoare pe care le-am citit vreodată. O veste atât de tristă.”