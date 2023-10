Accident rutier, produs din cauza unei femei care băuse şi s-a urcat la volan

O femeie în vârstă de 42 ani, aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, a comis un accident rutier pe o stradă din municipiul Piatra-Neamţ, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ."Din primele cercetări efectuate de poliţişti a rezultat că ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, acroşând un indicator rutier. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul Ramona Ciofu.Femeia a fost condusă la spital în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei, dar a refuzat testarea.Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice.