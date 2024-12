Mesajul de sfărșit de an al ministrului Energiei: „Un an bun şi luminat, noi de la Minister v-am urat”

Sebastian Burduja, Ministrul Energiei, a transmis astăzi urări de final de an, prin intermediul unui Plugușor modificat:”Aho, aho, copii şi fraţi, staţi puţin să vă-ncărcaţiDoar cu o energie bună, să vă meargă totul strunăSoarele să strălucească, prosumatorii să-l iubeascăVântul să vă bată-n pupă, norocul să vi-l aducăSă avem gaze cât cuprinde, asta doar de noi depindeŞi cărbune berechet, ne ajută Mircea Fechet.Apele să curgă line, în izvoare cristalineŞi în limite normale, până la hidrocentraleŞi să nu uităm că avem şi că tare ne pricepemSă spargem atomul tare, în reactoarele nucleareŞi dacă toate ne-or ieşi, facturile mai mici vor fiAsta este evident şi la gaz şi la curentHai noroc şi sănătate, la mulţi ani cu spor în toate,Un an bun şi luminat, noi de la Minister v-am uratUn an bun, chiar formidabil, Impecabil, remarcabilSustenabil, profitabil. Asta e indiscutabil”, a transmis Sebastian Burduja, pe rețelele de socializare.