Sebastian Burduja promovează investiţiile în energie. „Sunt motorul dezvoltării economice”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că investiţiile în energie reprezintă motorul dezvoltării economice.Oficialul a spus că aşteaptă investitorii să participe la programele susţinute de Ministerul Energiei, aceştia urmând să beneficieze de anumite facilităţi.„Până la finalul acestui an vom transmite primele contracte semnate pentru schema contractelor pentru diferenţă. Este prima licitaţie pe care România o face şi care va fixa un preţ timp de 15 ani de vânzare a energiei electrice. Deci, un investitor privat când vine şi pune o sută, două sute, trei sute de milioane de euro într-un proiect ştie că 15 ani vinde energia produsă acolo la un preţ fix, ceea ce înseamnă un sprijin fantastic. România este ţară europeană care a reuşit să finanţeze această schemă din fonduri nerambursabile. Cred că România are un viitor bun, ştiu că ne-am obişnuit să ne uităm la ce nu merge în ţara asta. Eu vă pot spune că cel puţin la Ministerul Energiei, într-un an şi trei luni de mandat, noi am reuşit să atragem 13 miliarde de euro, bani gratis, care merg în reţele, merg în producţie de energie verde, merg în grupuri pe gaz, merg în revoluţia sistemului energetic românesc. Energia este inima economiei. Dacă n-ai o energie sigură şi ieftină, nu poţi să te dezvolţi, or, România, binecuvântată de Dumnezeu şi cu resurse şi cu oameni, nu doar trebuie să fie un exemplu pentru ea însăşi, ci trebuie să fie un pilon pentru toate statele din regiune”, a menţionat Sebastian Burduja.