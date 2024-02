Burduja recunoaște: Statul a luat taxe de 45 miliarde de la companiile din energie și a dat înapoi doar 25 miliarde

Sistemul energetic a contribuit mult mai mult decât a primit în contextul crizei energetice şi ca urmare a tuturor măsurilor fiscale, sumele colectate de la companiile din energie depăşind 45 de miliarde de lei, din care nu s-au decontat mai mult de 25 miliarde lei, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja. "Ne uităm la schema de plafonare, compensare şi acolo noi trebuie să urmărim câteva principii. Pe de o parte, să avem o stabilitate în piaţă şi la clientul final. Or, nu este un lucru uşor de făcut când ai o situaţie internaţională regională în continuă dinamică. Pe de altă parte, să fie o schemă sustenabilă şi ştim bine că statul român a înregistrat nişte datorii către furnizori şi nu sunt mici. Noi ne-am străduit de fiecare dată să găsim soluţii, să venim cu o Ordonanţă de Urgenţă, să cerem bani din Fondul de tranziţie, din taxa off-shore ş.a.m.d. ca să plătim aceste sume cât mai repede(...) Eu consider că sistemul energetic, în ansamblul său, a contribuit mult mai mult decât a primit în contextul crizei energetice şi ca urmare a tuturor măsurilor fiscale, undeva la peste 44-45 de miliarde de lei, din care nu s-au decontat mai mult de 20-25 de miliarde de lei acum, la zi. Sunt sume colectate de stat de la companiile din energie, pe toate taxele, pe toate impozitele, pe dividende, pe tot ce a intrat", a spus Burduja la o conferință pe teme energetice. Întrebat dacă se are în vedere o prelungire a schemei de plafonare până în 2026, ministrul a răspuns că în formula actuală va fi greu de argumentat în faţa Comisiei Europene. "Noi avem dialog cu Comisia - a fost şi doamna Ditte Juul Jorgensen, directoarea de pe energie - şi cel puţin anul acesta reuşim să stăm în aceşti parametri, şi până în martie 2025, cum este legislaţia actuală, după care trebuie să pregătim această perioadă şi o vom face într-un mod etapizat, transparent şi în deplină consultare cu toţi oamenii din sistemul energetic. Da, e mult până în 2025, în acelaşi timp, e puţin", a subliniat ministrul. El a semnalat că au fost demarate discuţii pentru a se pregăti o trecere graduală către o piaţă cât mai competitivă.