Sebastian Burduja, întrebat dacă îşi doreşte o candidatură la prezidenţiale: „Nu vizez funcţii”

Vicepreşedintele PNL, Sebastian Burduja, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă la Piatra-Neamţ, întrebat fiind dacă a discutat cu preşedintele României, Klaus Iohannis, despre o eventuală candidatură a sa la preşedinţia României, că nu a avut o asemenea discuţie şi nici nu vizează funcţii.„Nu am avut o asemenea discuţie nici cu preşedintele şi nici în interiorul partidului. Şi cred că nu s-a pus şi nu se pune această problemă. Nu vizez funcţii, vreau doar să fac un bine unde sunt, cât sunt”, a declarat Sebastian Burduja.În ceea ce priveşte viitorul său în Guvern după rotativă, Sebastian Burduja a precizat că doreşte să continue proiectele începute la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, dar că va accepta decizia pe care o va lua conducerea partidului.„Nu am avut o discuţie despre un alt portofoliu. Îmi doresc să pot să continui proiectele pe care le-am început. Dacă preşedintele PNL şi colegii mei din echipa de conducere vor considera să mă propună în altă parte, sunt la dispoziţia partidului. La fel de bine plec şi din Guvern, nu m-am agăţat niciodată de scaun. Nu am o preferinţă şi mă voi conforma deciziei conducerii partidului”, a mai spus Sebastian Burduja.Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a fost prezent, luni, la o conferinţă organizată de Primăria Piatra-Neamţ, pe teme de digitalizare.