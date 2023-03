LIVETEXT / Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, prezent la Constanţa. "Aici, rata de adopție a digitalizării este scăzută"

UPDATE - La această oră, au loc declarații de presă în Sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. Participă ministrul Cercetării, Inovării si Digitalizarii, Sebastian Burduja, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, președintele CJC, Mihai Lupu, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa și secretarul de stat, Eduard Tatian Mititelu.













Sebastian Burduja: "Este o mare onoare să fim la Constanța. Am venit pe trei direcții. Prima este cea a proiectelor strategice de investiții din partea Emiratelor Arabe Unite, în al doilea rând zona de servicii publice digitale care implică administrații publice și nu în ultimul rând zona de cercetare. Au fost discuții cu două dintre cele mai bune licee din țară. În portul Constanța am văzut un investitor emiratez foarte implicat. Planul este să se investească peste 200 de milioane de dolari. Sunt interesați de Constanţa iar interesul nostru este să îi implicăm în planurile pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea Portului Constanța. Este implicată și Banca Mondială. Trebuie să vedem care sunt datele preliminare. Vizita de aici se leagă și de vizita lui Klaus Iohannis în EAU. Investițiile mari în Romania sunt în Insula Mare a Brăilei și în Portul Constanța. Pe partea de digitalizare am lansat caravana digitalizării pe care am dus-o și în alte orașe. Am prezentat principalele proiecte ale ministerului. Am remarcat că în Constanța rata de adopție a digitalizării este scăzută. Discutăm de 48 de comune care încă nu sunt digitalizate. Provocarea pe care am lansat-o este de a avea cât mai multe comune digjtalizate. Sunt și două orașe care nu sunt digitalizate, Băneasa si Năvodari. Beneficiile sunt evidente. Faptul că dai posibilitatea cetățenilor să își plătească taxele online fără să se mai deplaseze este un lucru extraordinar. Am prezentat programele principale pentru digitalizare. Vrem să reabilităm mai multe biblioteci județene. La nivelul județului Constanța trebuie să conștientizăm beneficiile digitalizarii. Experții Băncii Mondiale lucrează la un plan pentru a avea peste 200.000 de români alfabetizati digital. Cu cât avem mai mulți alfabetizați digital cu atât mai bine este și pentru companii pentru că au piața de desfacere mai mare. Estonia a făcut asta, Ucraina și așa mai departe"



Sebastian Burduja: "Pe zona de cercetare vorbim de 47 de instituții de cercetare. Comisia Europeană ne-a sugerat să modernizăm și să consolidăm aceste instituții. Sunt foarte mulți bani la nivel european și noi nu reușim să îi atragem. Vrem să avem și un dialog cu tinerii. La nivelul județului Constanța sunteți avantajați pentru că aveți instituții de învățământ mari. Constanța are un mare potențial. Digitalizarea este o chestiune de viziune și de dezvoltare economică. Avem resurse, trebuie doar să avem continuitate."













Sebastian Burduja: "Programul Henry Coandă este destinat tinerilor care au avut rezultate incredibile. Mulți tineri au participat la competiții internaționale și nu au mai avut resurse pentru a participa. Prin acest program avem bursele Henry Coandă și premiile Henry Coandă. Prin burse elevii pot accesa peste 100.000 de lei de echipă. Prin premiile Henry Coandă au dreptul să primească premii în bani din partea statului român. De astăzi platforma este disponibilă. Invităm pe toți să acceseze și să ne spună dacă au câștigat premii. Bugetul total este de 3 milioane de lei. Reușim să rezolvăm problema transportului, a cazării, a mesei. Trebuie să facem tot ce putem să îi susținem"



Sebastian Burduja: "Nu am reușit să identificăm de ce digitalizarea la nivelul comunelor lipsește. Nu există specialiști IT pentru că statul român nu reușește să îi plătească. Un specialist de genul acesta poate ajunge și la 15 mii de euro pe lună. Ceea ce noi am reușit a fost să rezolvăm acea inechitate prin care un IT privat câștigă cu mult mai mult decât un ITist de la stat. Acest lucru contează pentru că este o chestiune importantă. Premierul a înțeles că trebuie să putem să îi plătim pe acești oameni. Neavând specialiști nu vom ști ce sa cerem de la mediul privat"



Sebastian Burduja: "Cel mai greu se schimbă mentalitatea. Dacă ne luam după exemplul ștampilei și al dosarului cu șină e greu. Am interzis prin lege acest dosar cu șină. Trebuie să scăpăm de aceste lucruri. Vă dau exemplu cu cazierul judiciar. Existau oameni care stăteau la cozi la ghișee. Eu le-am explicat că în toate țările digitalizarea în acest scop nu dă oamenii afară. Acei oameni pot face altceva mai util. Semnalele sunt bune. Acum o săptămână erau peste 50.000 de cariere emise în mediul online. Nu toți si-l vor emite online. Poate nu toți românii știu cum să folosească aceste competențe digitale. Degeaba digitalizăm dacă nu promovăm aceste competențe digitale"







Sebastian Burduja: Momentan vor mai exista ghișee pentru că nu toți românii au acces la serviciu online. Dar online, în 2 minute îți rezolvi orice problemă. Pe cazierul judiciar online există un fel de cod prin care se poate verifica dacă acel cazier este unul corect. Trebuie să existe o interconectare a bazelor de date. Nu este un proiect simplu. Este legat și de planul guvernamental"



Silviu Coșa: "Prefectura este digitalizată și meritul îi revine predecesorului meu care a introdus tehnologia necesară. În momentul de față toți salariații noștri dispun de semnături digitale însă nu le putem utiliza dim cauza unor modificări legislative care privește legea arhivelor"







Ştirea iniţială













Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, se află într-o vizită de lucru la Constanţa. Încă de dimineaţă, ministrul are programată o vizită la operatorul portuar DP World, apoi va avea o întâlnire cu conducerea APMC şi o altă întâlnire cu primarii din judeţul Constanţa prin care se va lansa Caravana Digitalizării. Întâlnirea cu primarii va avea loc la sediul Instituţiei Prefectului.În a doua parte a zilei, la sediul INCDM „Grigore Antipa“, începând cu ora 13:45, ministrul Sebastian Burduja va avea o întâlnire cu conducerea institutului. Apoi, ministrul va fi prezent, în intervalul 14:30 - 17:00, la Universitatea Ovidius, unde va vizita campusul universitar, va avea întrevederi cu conducerea Universității și va participa la o masă rotundă organizată de Google România, dar și la o sesiune de discuții cu elevi și studenți. Nu în ultimul rând, în intervalul 17:15 - 18:30, domnul Sebastian Burduja va avea întâlniri cu reprezentanții Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ și cei ai Colegiului Național „Mihai Eminescu“.