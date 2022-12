Mesajul dur al unui chirurg plastician: Am obosit să facem puzzle din mâinile inconștienților auto-mutilați în prag de An-Nou

„7 ani de când, cu puţin timp înainte de fiecare revelion «propovăduiesc în pustiu» că petardele ar trebui să dispară de pe piaţa mai mult sau mai puţin neagră a momentului. 7 ani de când am inventat substantivul «petardat», introducându-l în Fondul Principal de Cuvinte al limbii române, exasperat de faptul că în Spitalul de Urgenţă din Braşov, cu toate avertismentele publice posibile, obosisem să facem puzzle din mâinile inconştienţilor sau ignoranţilor auto-mutilaţi în prag de An Nou”, scrie, sâmbătă, pe Facebook, Dan Grigorescu.



Medicul, care este şi cadru didactic universitar, face şi un scurt portret al utilizatorului amator de petarde.



„Experienţa mea de peste două decenii în domeniu îmi permite să consider «petardatul» un substantiv eminamente de gen masculin, având pluralul forma cea mai răspândită în spaţiul «carpato-ponto-danubian». Am creat acest nou cuvânt în încercarea de a nu fi considerat un personaj lipsit de empatie faţă de cei care, bătându-şi joc (din inconştienţă sau ignoranţă) de integritatea lor somatică ar putea fi consideraţi mai degrabă retardaţi decât ghinionişti. Chimia simbiotică a cuvintelor «petardă» şi «retardat», strâns legate de spiritul sezonului, a condus la naşterea acestui nou termen. Pe care îl doresc dispărut cât mai curând şi din «peisajul lingvistic» românesc, şi din cel medico-chirurgical”, mai scrie medicul.

