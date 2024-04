Moarte subită! Actor celebru, decedat 'brusc și neașteptat'

Adrian Schiller, actorul din "The Last Kingdom" (Netflix) şi "Victoria" (ITV), a murit "subit" la vârsta de 60 de ani, a confirmat agentul său, scrie BBC, conform News.ro."Moartea sa a fost bruscă şi neaşteptată şi nu sunt disponibile încă alte detalii", a spus el. Schiller apăruse cel mai recent în producţia de teatru "The Lehman Trilogy" din Australia, iar agentul său a declarat că actorul "abia aştepta să continue turneul internaţional în San Francisco".Aducându-i un omagiu pe reţelele de socializare, directorul demisionar al Teatrului Naţional, Rufus Norris, a declarat că este "profund întristat şi şocat" de pierderea unui membru al companiei. "Adrian a fost un actor minunat, iar Teatrul Naţional a avut plăcerea de a lucra cu el pe durata întregii sale cariere", a spus el.De-a lungul carierei sale a mai apărut pe scenă în "Every Good Boy Deserves Favour", "The Veil", "The Captain of Kopenick", "The Hour We Knew Nothing of Each Other" şi "Le Bourgeois Gentilhomme", potrivit stiripesurse.ro