O firmă din România a intrat în Cartea Recordurilor. Iată ce a făcut

Guinness World Records a acreditat recent o nouă performanţă pentru agricultura din România şi anume recoltarea cu o combină New Holland a unei cantităţi foarte mari de grâu în doar opt ore: 403,64 de tone, cam cât pot transporta 16 TIR-uri, în conformitate cu legislaţia rutieră.



Recordul mondial a fost realizat de firma AgroConcept, în Şindriliţa, Găneasa, judeţul Ilfov, la ferma Geo & Costi Agrostar, pe 4 iulie 2022, cu o combină New Holland CR8.90 Revelation (Twin Rotor™) cu Heder MacDon Draper FD140 de 12,2 metri, manevrată de o echipă de 4 oameni, fiecare în ture de câte 2 ore. Utilajele de suport au fost două tractoare New Holland, un T8.410 şi un T7.315 HD, două remorci de transfer de 30 m³ şi trei camioane de capacitate mare pentru transportul cerealelor.



Cele 403,64 de tone de grâu din soiul Glosa au fost recoltate de pe o suprafaţă de 65,68 de hectare, cu o medie de recoltare de 50,45 de tone pe oră, 6,15 tone/hectar, şi un consum mediu de combustibil de 1,91 litri per tonă recoltată.

O firmă din România a intrat în Cartea Recordurilor după ce a recoltat peste 400 de tone de grâu în doar 8 ore. Recordul reprezintă o nouă performanță pentru agricultorii țării noastre, potrivit Realitatea.net