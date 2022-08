Oana Lis, mesaj cutremurător după ce a fost nevoită să amaneteze verighetele pentru a-i cumpăra soțului scaun cu rotile

Oana și Viorel Lis trec prin cea mai grea perioadă a vieții lor. Fostul edil al Capitalei are grave probleme de sănătate și nu se mai poate deplasa. În plus, nici situația lor financiară nu este prea bună, potrivit Antena3.ro







Oana Lis a povestit că a fost nevoită să amaneteze verighetele ca să îi cumpere soțului său un scaun cu rotile.



”Am ajuns într-un moment în care am simțit să cer ajutorul, sunt foarte multe cheltuieli de care nu știam, a fost un moment de disperare. Viorel e bolnav de ani de zile, are toate bolile. Într-o dimineață, a avut o criză foarte puternică și de atunci, nu mai poate merge.



Singură nu pot să îl car, nu am știut ce să fac, nu am știut ce probleme au persoanele cu dizabilități, decât acum când trec prin asta. Îmi pare rău că nu am amanetat un inel. Prefer să îl ajut cum pot acum. Ca primar, pensia lui este 3.500 de lei, nu ai cum să susții... numai un RMN este 1.000 de lei, el este acum la pat.







Lucrez ca psiholog la cabinet. Nu am cum să plec mult de acasă, mă simt vinovată. Eu câștig banii de mâncare, ca să nu zică lumea că nu fac ceva... El mi-a schimbat viața, e un om bun, lucid, vrea acasă, este o situație complicată prin care trec. O să depun din nou cerere la sectorul 2, poate îmi dă un însoțitor. Îi înțeleg pe cei care poate mă judecă, vreau să îi fie bine lui Viorel. Nu doresc numănui să fie în situația mea, îmi este rușine să cer, dar nu știu ce să fac. Am plătit trei oameni de pe stradă ca să mă ajute să îl scot afară pe Viorel”, a mărturisit Oana Lis într-o emisiune TV.