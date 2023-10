Presa internațională laudă întâlnirea lui Ciolacu cu Netanyahu

Presa israeliană descrie în cuvinte elogioase vizita delegației de la București în frunte cu premierul Marcel Ciolacu. Este primul lider politic care face o vizită în Țara Sfântă după ce a izbucnit conflictul.







The Times of Israel: Netanyahu se întâlnește cu Ciolacu, primul lider mondial care a vizitat Israelul de la începutul războiului







„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu se întâlnește cu Marcel Ciolacu din România la Ierusalim. Ciolacu este însoțit în această vizită de mai mulți oficiali, printre care și Ministrul Apărării, Angel Tîlvar.

Marcel Ciolacu este primul lider politic care vizitează Israel de la începutul războiului cu Hamas, conflictul izbucnind când gruparea teroristă din Gaza a efectuat un atac transfrontalier, soldat cu moartea a cel puțin 1.300 de persoane, majoritatea dintre acestea fiind civili.

În plus, teroriștii au răpit cel puțin 200 de persoane, dintre care mulți erau sugari, copii și persoane în vârstă”, se arată în articolul celor de la The Times of Israel.







The Jerusalem Post: Ministrul de Externe Eli Cohen s-a întâlnit cu omologul român







„Ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Eli Cohen, s-a întâlnit marți cu omologul său român, Luminița Odobescu, după sosirea acesteia în țară.

"Nu vom uita cei care ne sunt alături în aceste zile dificile", a declarat Cohen după întâlnire.







"Le mulțumesc ministrului de externe și multor alți români pentru sprijinul acordat Israelului și pentru declarațiile lor în legătură cu dreptul Israelului de a se apăra.







"Ne confruntăm cu un inamic nemilos, chiar mai rău decât ISIS, și avem nevoie de timp pentru a câștiga. Am rugat ministrul de externe să sprijine Israelul în efortul de a înlătura regimul Hamas din Fâșia Gaza și să susțină, alături de alți buni prieteni din Europa, declararea Hamas ca organizație teroristă în Europa."







"Trebuie să împiedicăm fluxurile de finanțare ale Hamas, care sunt direct implicate în finanțarea terorismului și în uciderea civililor", a subliniat Cohen.







Cel puțin patru cetățeni români au fost uciși în atacul comis de Hamas la data de 7 octombrie, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe român.







Luminița Odobescu se află în Israel însoțindu-l pe prim-ministrul român Marcel Ciolacu, care urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu”, se mai arată în articolul celor de la The Jerusalem Post.