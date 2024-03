Programul de internship al Guvernului României: 150 de locuri disponibile pentru ediția 2024. Condiții și calendar

Programul oficial de internship al Guvernului României va continua și în acest an, 150 de stagiari având șansa de a activa în instituțiile administrației publice centrale, în perioada 1 iulie – 30 august 2024.Potrivit Guvernului, tinerii interesați de această oportunitate se vor putea înscrie pe platforma www.internship.gov.ro , în perioada 1 aprilie – 11 mai 2024.Fiecare aplicant va trebui să își creeze un profil de candidat, iar Comisia de evaluare și selecție a candidaturilor va analiza dosarele și va organiza interviuri în baza cărora se va face selecția viitorilor interni.Candidaturile depuse urmează a fi evaluate în perioada 23 aprilie – 14 iunie 2024, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 17 iunie 2024.Condițiile de participare la program sunt următoarele: au împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 27 ani; au cetățenia română; cunosc limba română, scris și vorbit; au capacitate deplină de exercițiu; cunosc cel puțin o limbă străină de circulație internațională; au cunoștințe în domeniul IT; nu sunt active pe piața muncii; nu au absolvit Programul Oficial de Internship al Guvernului României; îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în fișa de internship a postului pentru care aplică; îndeplinesc condițiile generale prevăzute de Legea nr. 176/2018 privind internshipul, cu modificările și completările ulterioare.Programul Oficial de Internship are ca scop facilitarea cunoașterii de către stagiari a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru în cadrul ministerelor și instituțiilor publice ale administrației publice centrale participante la Program în calitate de organizație-gazdă, cu scopul de a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale.Calendarul de desfășurare al ediției din acest an, se prezintă în felul următor:Depunerea candidaturilor: 1 – 22 aprilieEvaluarea dosarelor: 23-29 apriliePublicarea rezultatelor: 30 aprilieContestații și publicare rezultate: 1 – 7 maiEvaluarea aplicațiilor: 8 – 16 maiPublicarea rezultatelor: 17 maiContestații și publicare rezultate: 18 – 21 maiInterviuri Skype: 27 mai – 14 iuniePublicarea rezultatelor: 17 iunieContestații: 18 – 20 iuniePublicare rezultate finale: 21 iunieProceduri administrative organizatorice: 23 – 24 maiEvenimentul de deschidere: 1 iulieDerularea internshipului: 1 iulie -30 augustEvenimentul de închidere: 30 augustToate datele referitoare la procesul de înscriere și admitere în Program se vor regăsi pe platforma www.internship.gov.ro, care va deveni operațională, începând cu data de 1 aprilie.