Record de participanți în a doua zi la NEVERSEA. Peste 75.000 de oameni s-au distrat la concertele lui MALUMA, Mahmut Orhan, Don Diablo

Cea de-a doua zi de la Neversea a adus un record de participanți: peste 75.000 de fani au venit să se bucure de experiența celui mai mare festival de pe o plajă din Europa.Cel mai așteptat moment al serii a fost show-ul superstarului columbian MALUMA. Artistul iubit și apreciat de milioane de fani din întreaga lume a creat amintiri pentru o viață întreagă participanților, a vorbit despre bucuria de a fi pentru prima dată la Constanța în fața unui public atât de numeros. Hiturile care l-au transformat în cel mai iubit artist de reaggaeaton din lume au putut fi ascultate live aseară pe plaja Neversea Beach: “Felices Los Quatro“, “Hawai“, “Corazon“, “Vente Pa Ca“ și altele.Impresionat de numărul mare de oameni, Maluma a postat imediat după show pe Instagram o fotografie în care se vedea tot publicul și a scris emoționat “Woooow! Din Medellin în România”.Don Diablo, unul dintre DJ-ii pe care publicul dorește să îl revadă la Neversea, un adevărat prieten al festivalului, a prezentat un set special din care nu a lipsit nici “Queen of My Castle“, imnul Neversea 2024, piesa INNEI cu Kris Kross Amsterdam.Gordo a venit pentru prima dată pe scena Neversea și a avut un invitat surpriză: Tinie Tempah i s-a alăturat. Artistul va susține astăzi concertul său la Main stage, dar a ajuns de ieri la Constanța.Mahmut Orhan a revenit la Neversea și a încheiat în stil mare o zi de succes pe malul mării.Răsăritul s-a trăit intens la scena Daydreaming unde Vintage Culture a fost surprins de echipa Neversea cu bannere în care i se ura “la mulți ani“, pentru că duminică este ziua de naștere a artistului.Antonia și Alex Velea au urcat pentru prima dată pe scena Neversea și au fost primiți cu bucurie și încântare de fani. Hiturile Antoniei precum “Vorbește lumea“, “Marabou“, “Jameia“, “Trika Trika“, dar și piesele lui Alex Velea “Când soarele răsare“, “Pierde vară“, “Din vina ta“ au energizat atmosfera și au pregătit publicul pentru show-ul lui Maluma.Un moment special a fost prezența Mayei, fiica Antoniei, pe scenă alături de Alex Velea și de dansatorii săi la piesa “Minim doi“.La scena The Ark, Deliric a cântat alături de Muse Quartet, de DOC, Silent Strike și Vlad Dobrescu, iar M.G.L. a prezentat în premieră piesa “Voila“ cu Erika Isac.Petrecerea continuă și astăzi, în cea de-a treia zi de Neversea.Tinie Tempah, Dimitri Vegas, Alok, Salvatore Ganacci, dar și Alina Eremia, Grasu XXL, Vescan, Guess Who, Paulina, Oscar, IAN, Netsky, Sebastian Legere sunt o parte dintre artiștii care fac parte din line-up-ul celor patru scene din festival.Cele patru apusuri și patru răsărituri de la Neversea sunt așteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care își promit că vor dansa și vor cânta alături de. artiștii favoriți. În cele 5 ediții de festival, peste 1.2 milioane de iubitori Neversea s-au bucurat de experiența memorabilă de la malul mării.Neversea, locul 23 în top 100 DJ Mag, promite cea mai caliente ediție de până acum datorită celor peste 100 de artiști, experiențelor pregătite în festival și momentelor unice create de cel mai mare festival de pe o plajă din Europa.