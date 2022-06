Sore, dezvăluiri despre boala pe care o ține ascunsă: ”E nasol!”

Vedeta, în vârstă de 32 de ani, a anunțat recent că s-a despărțit de iubitul ei, avocatul Mircea Julean, alături de care are o fetiță, Erin, în vârstă de șase ani.



Artista a mărturisit recent că, încă de la vârsta de trei ani, are o deficiență de auz. Pe deasupra, aceasta suferă și de miopie.



"Nu știu dacă chestia asta se știe. Deci, eu am auz de 50%. Nu e vreo ureche 100% și alta... 50% în total. Nu ți s-a întâmplat să îmi zici ceva și să n-aud? Sau să mă strigi și eu să nu-mi dau seama? Am asta de la 3 ani", a povestit Sore.

