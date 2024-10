Sute de angajați ai TikTok, concediați și înlocuiți de inteligența artificială

Platforma de social media TikTok a renunțat la sute de angajați din forța sa globală de muncă, inclusiv din Malaezia, îndreptându-și atenția către o utilizare mai mare a AI în moderarea conținutului, relatează agenția de știri Reuters.Două surse familiare cu situația au declarat pentru sursa mai sus citată că peste 700 de locuri de muncă au fost dispozibilizate în Malaezia. Ulterior, TikTok, deținută de ByteDance din China, a clarificat că mai puțin de 500 de angajați din țară au fost afectați. Angajații, mulți dintre ei implicați în operațiunile de moderare a conținutului companiei, ar fi fost informați miercuri seara prin e-mail despre concedierea lor.TikTok a confirmat disponibilizările și a spus că se așteaptă ca alte câteva sute de angajați să fie afectați la nivel global, ca parte a unui plan mai larg de îmbunătățire a operațiunilor sale de moderare. TikTok folosește o combinație de detectare automată și moderatori umani pentru a revizui conținutul postat pe site. În viitor, se va baza și mai mult pe inteligența artificială. ByteDance are peste 110.000 de angajați în peste 200 de orașe la nivel global, potrivit site-ului companiei. Firma de tehnologie plănuiește, de asemenea, mai multe reduceri luna viitoare, deoarece încearcă să își consolideze unele dintre operațiunile regionale, a spus una dintre surse. „Facem aceste schimbări ca parte a eforturilor noastre continue de a consolida și mai mult modelul nostru global de operare pentru moderarea conținutului”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok într-un comunicat.Compania are în plan să investească două miliarde de dolari la nivel global în încredere și siguranță în acest an și va continua să îmbunătățească eficiența, cu 80% din conținutul care încalcă regulile acum eliminat de tehnologiile automatizate, a spus purtătorul de cuvânt. Disponibilizările au fost raportate pentru prima dată de portalul de afaceri The Malaysian Reserve, joi. Reducerile de locuri de muncă au loc pe măsură ce firmele globale de tehnologie se confruntă cu o presiune mai mare de reglementare în Malaezia, unde guvernul a cerut operatorilor de rețele sociale să solicite o licență de operare până în ianuarie, ca parte a unui efort de combatere a infracțiunilor cibernetice. Malaezia a raportat o creștere bruscă a conținutului dăunător al rețelelor sociale la începutul acestui an și a îndemnat firmele, inclusiv TikTok, să intensifice monitorizarea pe platformele lor.