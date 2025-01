Țeapă de zile mari! A comandat online un laptop de 700 de lire și a primit trei plăcinte

O englezoaică a rămas fără cuvinte după ce a comandat un laptop de 700 de lire sterline de la un comerciant online. Când a sosit coletul, a descoperit cu stupoare că a primit în schimb trei plăcinte mucegăite.







Gemma Worley, în vârstă de 39 de ani, din Cornwall, a crezut că a făcut o afacere bună după ce a decis să își cumpere un nou laptop Lenovo Yoga online. Dar entuziasmul ei a dispărut curând după ce pachetul a sosit, relatează Daily Mail, citat de observatornews.ro







Cablul de încărcare, accesoriile chiar manualul de instrucțiuni erau toate acolo - dar și trei plăcinte înghesuite în spațiul în care ar fi trebuit să fie noul ei computer. În ciuda faptului că a raportat imediat incidentul serviciilor pentru clienți, femeia a declarat că așteaptă să afle dacă va primi o rambursare sau un alt laptop. Aceasta a fost informată că procesul ar putea dura până la 14 zile.







Femeia a picat în plasa escrocilor







Circumstanțele sugerează că Gemma ar fi putut fi victima unei escrocherii cunoscute sub numele de "fraudă cu rambursare sau returnare". În aceste situații, escrocul va cumpăra un articol, îl va scoate din cutie și apoi îl va înlocui cu articole de o valoare mai mică care au o greutate similară.







Aceștia vor încerca apoi să returneze articolul și să solicite o rambursare. Ar putea apărea apoi o situație în care pachetul returnat este trimis în mod eronat unui client adevărat, cu articolele de valoare mai mică încă în interior.







"Când am deschis-o, am avut o senzație foarte ciudată. Am deschis-o și cablul de încărcare era acolo și accesoriile erau acolo, dar în spațiul în care ar fi trebuit să fie laptopul era o cutie de plăcinte", a povestit femeia.







Dezorientată după descoperire, ea a declarat că a contactat serviciul clienți aproape imediat, dar susține că nu i s-a dat un termen clar cu privire la cât timp ar putea dura rezolvarea situației. "Nu sunt o persoană nerezonabilă. Știu că astfel de lucruri se întâmplă, dar mi s-a părut că m-au lăsat baltă", a adăgat Gemma Worley. "Am rămas fără 700 de lire sterline, fără laptop și fără nicio soluție”, a spus ea, adăugând că i se face "rău" la gândul că a picat în plasa escrocilor.