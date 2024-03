Avantajele unui laptop Acer Aspire 5: calitate la un preț mai mult decât prietenos

Notebook-urile din seria Aspire 5 sunt cele mai bine vândute de Acer. A515-58M aparține popularei serii de notebook-uri cu ecran de 15,6 inci și vine cu un procesor Intel actual din generația a 13-a Core-i Raptor Lake.Designul se referă în principal la funcționalitate, Acer Aspire 5 atrage mai puțin atenția: capacul carcasei din plastic închis (culoare Steel Grey) nu poate fi deschis confortabil cu o singură mână, marginile laterale destul de largi ale ecranului din plastic gri mat fac ca notebook-ul să pară demodat. Dar cel puțin oferă un avantaj ergonomic: dacă deschideți ecranul mai larg, notebook-ul se înclină ușor, ceea ce permite o poziție de tastare mai confortabilă.Notebook-urile Aspire conving în mod predominant printr-un raport preț-performanță bun - acest lucru este valabil și pentru A515-58M, pentru că primiți un Core i7, 16 GB RAM și un SSD de 1 terabyte. SSD-ul și modulul WLAN pot fi schimbate, dar memoria RAM este lipită.Aspire oferă, de asemenea, numeroase conexiuni, inclusiv două de tip A și doar una de tip C, plus ieșire HDMI - acest lucru este acum inversat în multe notebook-uri actuale. Portul Type-C al lui Aspire oferă un adevărat USB 4, deci suportă Thunderbolt și o rată de date de 40 GBit/s, precum și niveluri de tempo USB de 20 și 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2×2 și Gen 2). În domeniul touchpad-ului există un senzor de amprentă digitală. Aspire nu oferă LAN, ci WLAN cu standardul Wi-Fi 6E.Suficient pentru aproape toate aplicațiile Acest laptop Acer Aspire 5 se bazează pe Core i7-1355U cu 10 nuclee ca procesor. Deoarece doar două dintre acestea sunt nuclee P puternice, procesorul rămâne foarte clar în urma modelelor Core i din seriile P și H în testul Cinebench R23 CPU - în comparație cu un Core i7-1360P este cu 30 % mai lent, iar în urma unui Core i9-13900H este cu 80 % mai lent.În utilizarea de zi cu zi, acest lucru este vizibil doar atunci când folosiți Acer Aspire 5 pentru randare sau editare foto și video, de exemplu - dar chiar și cu aceste aplicații, deficitul de performanță este de numai 10-30 %.Pentru toate celelalte sarcini - cu excepția jocurilor complexe - notebook-ul Acer nu este aproape deloc mai lent și, prin urmare, este foarte adecvat. În aplicațiile de birou, de exemplu, notebook-ul beneficiază de SSD-ul său rapid NVMe de la WD.În ciuda performanței și a consumului de energie relativ scăzute, ventilatorul Acer Aspire 5 este clar audibil - aproximativ 45 dB(A) în sarcină. Cu toate acestea, notebook-ul nu se încălzește foarte tare.Baterie de lungă durată, pentru că este economicăAvantajul Core i7 al frugalului din seria U devine evident în testul bateriei: Tot datorită procesorului, consumul de energie al sistemului este de numai aproximativ 4,5 wați, ceea ce ajută Acer Aspire 5 la o autonomie de aproape 12 ore, deși Acer instalează o baterie cu doar 53 de wați-oră, în ciuda carcasei mari. După o oră pe adaptorul de alimentare, acesta se încarcă din nou la 84 %.Ecran Full HD mat cu luminozitate decentăEcranul de 15,6 inchi al lui Acer Aspire 5 se prezintă în Full HD (1920 × 1080). Acer se ține de raportul de aspect 16:9, deși formatul 16:10 este mai logic pentru majoritatea aplicațiilor standard. Suprafața afișajului este anti-reflexie, astfel încât nu există reflexii de lumină care să interfereze și care să îngreuneze vizualizarea conținutului ecranului.Cu toate acestea, lumina ambientală nu trebuie să fie prea intensă, deoarece luminanța de puțin sub 250 cd/m2 este prea mică pentru a eclipsa reflexiile. Cu toate acestea, această luminozitate este suficientă pentru utilizarea în interior. Cel mai mare punct slab al ecranului este reproducerea slabă a culorilor: nici în ceea ce privește acoperirea spațiilor de culoare relevante, nici în ceea ce privește fidelitatea culorilor nu oferă valori măsurate decente. Acest lucru este irelevant pentru Office și companie, dar pentru editarea grafică moderat ambițioasă nu face față foarte bine.Tastatura cu numpad numeric suplimentarAcer folosește aproape întreaga lățime a carcasei pentru tastatură, astfel încât aceasta are o tastatură numerică suplimentară în partea dreaptă. Cu toate acestea, tastele sale sunt considerabil mai înguste decât tastele mari ale câmpului principal al tastaturii, ceea ce garantează o rată de accesare ridicată.Când tastați, tastatura este în continuare silențioasă, răspunsul la presiune ar putea fi mai pronunțat, dar nu este niciodată neplăcut de spongios.Cei care tastează rapid și nevăzătorii trebuie să fie atenți: tastele săgeată nu sunt decalate, tastele sus și jos sunt doar la jumătate din înălțimea celorlalte două.Touchpad-ul necesită destul de multă forță pentru clicul mouse-ului: deoarece sare puțin, este, de asemenea, destul de zgomotos. Cu toate acestea, datorită suprafeței antiderapante, indicatorul mouse-ului poate fi poziționat cu precizie și chiar și gesturile cu mai multe degete nu creează probleme.