Google spune că modelul său de AI este capabil să obţină un punctaj de 91% la examenele de licenţă în medicină

Gigantul tehnologic Google susţine că cel mai recent model al său de inteligenţă artificială (AI) este capabil să obţină un punctaj de 91,1% la examenul de licenţă în medicină din SUA (USMLE), relatează EFE."În urmă cu aproximativ un an şi jumătate, am construit primul sistem de inteligenţă artificială care a reuşit să treacă un examen de licenţă medicală, numit MedQA, din cadrul programului USMLE. Cel mai nou model al nostru, optimizat pentru domeniul medical, a obţinut performanţe de top în domeniul medical, obţinând un scor de peste 91%", a anunţat Greg Corrado, şeful echipei de sănătate şi inteligenţă artificială de la Google, în cadrul conferinţei "The Check Up" (verificarea), care a avut loc săptămâna trecută la New York.