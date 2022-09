Trucul simplu care face frigiderul să consume mai puțin curent electric

Frigorificele vechi au costuri mari de operare, iar achiziția unui produs nou clasa A+ se amortizează în doar câțiva ani, spun specialiștii.



Iată câteva modalități simple de a economisi energie:







1. Evita deschiderea inutilă a ușii frigiderului deoarece cantitatea de aer care pătrunde în interior va trebui să fie răcita. Aerul cald va mări gradul de umiditate, se va forma gheață și implicit vor veni facturi mai mari la energie.



2. Setează termostatul la +4 - +5 grade in frigider si la -18 grade in congelator. Acestea sunt temperaturile optime ce asigura costuri bune de funcționare și păstrarea alimentelor în condiții optime.



3. Păstrează frigiderul și congelatorul pline. Cu un volum mai mare de alimente răcite în interior frigiderul își va păstra mai ușor temperatura atunci când aerul rece a ieșit prin ușa deschisă.



4. Dezgheață-l cu regularitate. Un strat de gheata de 5mm crește consumul de energie cu 30%, așa că dezgheață cu regularitate congelatorul.



5. Nu introduce in frigider sau congelator alimente calde deoarece temperatura internă va crește și, din nou, se va consuma energie suplimentară.



6. Nu instala frigiderul sau congelatorul lângă o sursa de căldura cum ar fi radiatoare, cuptoare. Ferește-l de lumina directa a soarelui. Căldura inutila reduce eficienta compresorului si a condensatorului.





7. Verifică garnitura care etanșează ușa frigiderului. În caz contrar, frigiderul va funcționa suplimentar să răcească interiorul.

Tot mai mulți români caută soluții pentru a face economie la energie, în condițiile în care se anunță o iarnă grea și facturi tot mai mari.