Uite cum să prepari un cocktail de vară cu Aperol!

Pe măsură ce vara se apropie, odată cu ea vin și băuturile de vară, inclusiv cocktailurile efervescente precum Aperol spritz. Cu nuanța sa atrăgătoare de portocaliu precum apusul de soare, un amestec de arome dulci, savuroase și amare și o rețetă simplă, această băutură este ușoară și răcoritoare. Practic este băutura perfectă pentru o adunare la începutul serii.Doar combini trei ingrediente într-un raport ușor de reținut de 3-2-1 (trei părți Prosecco, două părți Aperol, o parte apă tonică), decorezi cu o felie de portocală și vei obține un cocktail delicios gazos extras din tradiția vibrantă a aperitivului din Italia.Este greu să te gândești la acest aperitiv fără să te gândești la cocktailul de semnătură făcut cu el, dar povestea băuturii în sine nu a început cu spritzul. El provine dintr-o cultură bogată de băuturi alcoolice ca acompaniament și îmbunătățiri ale alimentelor, parte a ritmului obișnuit al unei cine tradiționale italiene: aperitiv înainte, vin în timpul mesei, digestiv după.Dar ce face această băutură îmbietoare de portocale să fie în trend? Și există anumite moduri în care poți folosi Aperol în afară de un spritz? Iată un ghid cuprinzător pentru acest lichior italian atrăgător.Consumatorii sunt din ce în ce mai atrași de băuturi mai ușoare, cu ingrediente naturale și cu un conținut mai scăzut de alcool, segment în care se încadrează și șampania . Lumea nu mai este atrasă la fel de tare de coniac , spre exemplu. Ceea ce înseamnă că această băutură italiană se potrivește perfect cu tendințele actuale de pe piața băuturilor alcoolice. Recentele emisiuni TV populare care prezintă spritzul și cultura italiană aperitivo, precum „The White Lotus” de la HBO, au jucat, de asemenea, un rol în creșterea profilului global al băuturii.Dar popularitatea actuală a ei se datorează în mare parte celor 20 de ani de marketing eficient al companiei-mamă, Campari Group, care a achiziționat brandul inițial în 2003, când era încă prea puțin cunoscut, și de atunci a devenit una dintre cele mai profitabile etichete internaționale.Începând cu 2004, vânzările au crescut cu o medie de 16,5% în fiecare an, potrivit Reuters, până când creșterea s-a stabilit în 2020 din cauza pandemiei de Coronavirus. Creșterea cu două cifre a revenit din 2021, iar băutura este în continuare în creștere, chiar dacă vânzările altor mărci ale Grupului Campari scad.Aperitivul italian și Campari sunt amândouă băuturi spirtoase italiene extrem de populare. Ambele au nuanțe roșiatice și sunt chiar deținute de același producător. Dar asta nu înseamnă că sunt la fel. Campari precede de fapt spritzul cu aproape 60 de ani și a fost inventat lângă Milano, la peste 250 de kilometri distanță de Padova.Poți găsi multe dintre aceleași plante botanice în ambele rețete, cum ar fi rubarba și portocala. Dar Campari se înclină mult mai mult în direcția amară decât Aperol. Deși încă mai există zahăr în rețetă, este semnificativ mai puțin dulce decât spritzul. Are, de asemenea, o aromă mult mai pregnantă. Campari are între 20,5 și 25,8% alcool, în timp ce spritzul este mai puțin de jumătate la doar 11%.În teorie, l-ai putea bea direct. Dar ar fi mai bine dacă ai evita să faci asta. Oamenii neobișnuiți cu lichiorurile dulci-amare vor găsi aroma mult prea intensă pentru a o savura de una singură. Iar oamenii suficient de entuziasmați de amaro pentru a-l bea curat, de obicei, consideră că este prea dulce.Cel mai simplu mod de a-l consuma este să-l bei sub formă de spritz, în mod natural. Apa tonică și Prosecco compensează amărăciunea băuturii suficient pentru ca aceasta să cadă mai ușor, fără a-și ascunde profilul unic de aromă. Cheia este să obții raportul corect între cele trei ingrediente.Spritzul este cea mai populară rețetă cu aperitivul cu nuanțe de portocaliu, dar este, de asemenea, îmbrățișat cu toată inima în scena cocktailurilor moderne. Poți găsi băutura făcându-și apariția în cocktailurile artizanale din toată lumea. Unul dintre cele mai îndrăgite este Paper Plane, care combină cantități egale de bourbon, Aperol, Amaro Nonino Quintessentia și suc de lămâie pentru o băutură perfect echilibrată. Un alt cocktail mai casual este Spaghett-ul, un tip de shandy pe care îl faci cu Miller High Life, Aperol și suc de lămâie (nu-l scoate din calcule până nu îl încerci).Aperitivul italian este, de asemenea, o aromă grozavă de păstrat la îndemână în barul de acasă în general. Datorită conținutului său ridicat de zahăr, este o modalitate excelentă de a echilibra astringența băuturilor spirtoase de bază mai rezistente. Vrei să adaugi o aromă mai blândă într-o margarita Cadillac? Schimbă Grand Marnier sau Cointreau cu spritzul. Dacă vrei ca gustul de tequila să fie și mai pătrunzător, apelează la aperitiv în loc de grenadină. Aproape orice cocktail cu citrice va beneficia de un strop din lichiorul portocaliu strălucitor.